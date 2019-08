Indien lockert Ausgangssperre

Neu-Delhi. Indien hat am Freitag vorübergehend die Ausgangssperre für den indischen Teil Kaschmirs gelockert. Die Menschen in der mehrheitlich muslimischen Region könnten so an den Freitagsgebeten teilnehmen, sagte der örtliche Polizeichef der Nachrichtenagentur AFP. Er warnte jedoch, dass sie sich »nicht aus ihrer Gegend hinauswagen« sollten. Die indische Regierung hatte am Montag den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kaschmir gestrichen. Seitdem gilt eine Ausgangssperre, die von Zehntausenden zusätzlichen Soldaten überwacht wird. Telefon- und Internetdienste wurden ausgesetzt. (AFP/jW)