Pest oder Cholera

Thorben Austen Studierende halten seit einer Woche die San-Carlos-Universität in Guatemala-Stadt besetzt

Es ist wahrscheinlich, dass in Guatemala auch nach der Stichwahl um das Präsidentenamt am Sonntag alles so bleibt, wie es ist. In Umfragen liegt der als Wunschkandidat des Militärs geltende Alejandro Giammattei von der Partei Vamos bei über 50 Prozent, obwohl er mit nur gut 13 Prozent der Stimmen aus der ersten Runde als Zweitplazierter in die Abstimmung geht. Gegenüber der im ersten Wahlgang vorne liegenden Sandra Torres, der ein Ergebnis von etwa 32 Prozent vorausgesagt wird, kann er demnach einen deutlichen Vorsprung vorweisen.

Torres geht für die Partei »Nationale Einheit der Hoffnung«(UNE) ins Rennen, eine formell sozialdemokratische Kraft, die in zahlreiche Korruptionsskandale verstrickt ist. Sie kandidiert bereits das vierte Mal für das Präsidentenamt und gilt vielen Guatemalteken als klassische Vertreterin des politischen Establishments, dem es vorwiegend um die eigene Bereicherung geht. Das ist allerdings bei Giammattei nicht anders. Auch er kandidiert bereits zum vierten Mal, wobei er jedesmal für eine andere Partei antrat. In seiner Zeit als Gefängnisdirektor saß er wegen eines brutalen Einsatzes gegen Häftlinge einige Monate selbst in Untersuchungshaft. Er gilt als Vertrauter mächtiger, reaktionärer Militärs.

Die Rechtsparteien und sogar einzelne Vertreter des als linksliberal geltenden »Movimiento Semilla« haben nach der ersten Runde der Wahlen Giammattei ihre Unterstützung zugesagt. Insbesondere in den größeren Städten und in der zahlenmäßig eher kleinen Mittelschicht des Landes liegt die Sympathie überwiegend bei ihm.

Linke boykottieren

Die drei linken Parteien »Bewegung für die Befreiung der Völker« (MLP), »Winaq« und die ehemalige Guerillaorganisation »Nationale Revolutionäre Einheit Guatemalas« (URNG) hingegen rufen dazu auf, den Wahlen fernzubleiben oder ungültig zu wählen. Winaq schrieb in einer Erklärung vom 21. Juni, weder »ideologisch noch programmatisch« gebe es Übereinstimmungen mit einem der beiden Kandidaten, weshalb »alle Gremien der Partei« beschlossen hätten, keinen der beiden Kandidaten zu unterstützen. Thelma Cabrera, bei der ersten Abstimmungsrunde Präsidentschaftskandidatin der MLP, prangerte am 6. August in einem Interview mit Telesur »Betrug und Stimmenkauf während der ersten Runde der Wahlen« an und forderte die Bevölkerung auf, für eine »plurinationale, verfassunggebende Nationalversammlung zu kämpfen«. »Ungültig wählen«, fasste Carlos Barrios, Kandidat der URNG bei der Parlamentswahl, die zeitgleich zur ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 16. Juni stattgefunden hatte, die Position seiner Partei zusammen und erteilte in den sogenannten sozialen Netzwerken verbreiteten Gerüchten, wonach Teile der URNG Torres unterstützen würden, gegenüber jW eine Absage: »Das sind Falschmeldungen, niemand in der URNG unterstützt Torres«.

Die Linke hatte in der ersten Runde überraschend gut abgeschnitten. Cabrera kam für die erstmals antretende MLP auf 10,37 Prozent, Manuel Villacorta für Winaq auf 5,22 und Pablo Ceto für die URNG auf gut zwei Prozent. Hätte es am 19. Juni eine gemeinsame Kandidatur der linken Parteien gegeben, ginge am Sonntag vermutlich ein linker Kandidat in die Stichwahl. Allerdings schnitten die linken Parteien bei den Parlamentswahlen schlechter ab und stellen zusammen nur neun Abgeordnete im 160köpfigen Parlament. Ein linker Präsident hätte also kaum seine politische Agenda durchsetzen können.

So stehen die Zeichen auf Kontinuität. Gewinnt Giammattei am Sonntag die Stichwahl, wäre das die dritte Wahlperiode in Folge, in der ein Vertreter der extremen Rechten und Vertrauter der Militärs das Präsidentenamt bekleidet. Das hätte spürbare Folgen für die Bevölkerung. 59,3 Prozent der Guatemalteken leben in Armut, 23,4 Prozent gelten als »extrem arm«. Während der Regierungszeit des scheidenden Präsidenten Jimmy Morales ist der Anteil der Armen noch einmal um etwa zehn Prozent gewachsen. Auch die Repression gegen linke Aktivisten hat zugenommen, oft im Zusammenhang mit Landkonflikten und Auseinandersetzung um Bergbau- oder andere Megaprojekte. So wurden im vergangenen Jahr 16 Umweltschützer ermordet, womit das Land trotz seiner geringen Größe und Einwohnerzahl im weltweiten Vergleich einen der höchsten Werte aufweist. Vor der ersten Abstimmungsrunde wurden ein Kandidat sowie zwei in der Wahlkampagne aktive Mitglieder der MLP ermordet. In den Wochen danach kam es zu vier Morden an Aktivisten der Landarbeiterorganisation Codeca (»Komitee für bäuerliche Entwicklung«), aus der die Partei hervorgegangen ist.

Kampf um Universität

Ein weiteres Thema dieser Tage ist der Konflikt um die staatliche San-Carlos-Universität. Während aufgrund der schlechten Qualität der öffentlichen Bildung bereits 65 Prozent aller Schulkinder auf kostenpflichtige Privatschulen gehen, bietet die San-Carlos-Universität in der Hauptstadt als Alternative zu den teuren Privathochschulen noch immer ein gutes Bildungsangebot auch für ärmere Bevölkerungsschichten. Bis jetzt, denn vor kurzem beschloss die Universitätsleitung die drastische Erhöhung der Gebühren für Anmeldungen und Prüfungen. Viele Studenten befürchten nun, dass die Maßnahme ein Schritt in Richtung Privatisierung der staatlichen Universitäten ist. Seit Donnerstag vergangener Woche sind alle staatlichen Universitäten im Land von Studenten besetzt. Deren Vertreter haben angekündigt, den Protest bis zur Rücknahme der Gebührenerhöhung fortzusetzen.

Auch Codeca machte deutlich, dass sie trotz der Gründung der MLP als ihr parlamentarischer Arm den außerparlamentarischen Kampf nicht vernachlässigen werde. Tausende Mitglieder der Organisation blockierten am vergangenen Dienstag aus Protest gegen die Ermordung ihrer Mitglieder und in Solidarität mit den Studenten der San-Carlos-Universität an insgesamt 22 Orten im Land wichtige Verkehrsknotenpunkte.