»Ocean Viking« erstmals erfolgreich

Rom. Das neue Rettungsschiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen, die »Ocean Viking«, hat am Freitag zum ersten Mal Schiffbrüchige im Mittelmeer aufgenommen. Die Menschen seien vor der libyschen Küste aus einem Schlauchboot gerettet worden, teilten die beiden Organisationen auf Twitter mit. Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte sogleich, dass die »Ocean Viking« keine italienischen Häfen anlaufen dürfe. Er sprach von 80 Migranten an Bord. Sein Ministerium habe außerdem der spanischen Regierung geschrieben, sie solle die 121 Migranten an Bord der »Open Arms« an Land lassen, die seit gut einer Woche auf dem Mittelmeer ausharren. (dpa/jW)