Exporte eingebrochen

Deutsche Konzerne bekommen die internationalen Handelskonflikte zu spüren. Allein im Juni schrumpften die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um acht Prozent und damit so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Nach dem ersten Halbjahr steht damit ein Wachstum von 0,5 Prozent zu Buche. »Für das Gesamtjahr zerbröseln die Hoffnungen auf ein zumindest mageres Exportplus«, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. »Wenn wir mit einer schwachen Null – und somit mit dem schlechtesten Ergebnis seit der Finanzkrise – aus dem Jahr gehen würden, wäre das angesichts der konflikt- und krisenbeladenen Weltwirtschaft schon ein Erfolg.« Der US-Handelskonflikt mit China sowie das zähe Ringen um den »Brexit« verunsicherten weltweit Investoren – und trübten die Aussichten gerade für die vielen deutschen Investitionsgüterproduzenten ein. »Konjunkturell ist damit für die Exportindustrie in der zweiten Jahreshälfte kein Staat mehr zu machen«, warnte Treier.

Viele Forschungsinstitute haben jüngst ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2019 gesenkt. Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann, sagte am Freitag: »Die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen zeigen jetzt ihre Auswirkung. In allen Regionen war das Geschäft zuletzt rückläufig.« Die Unternehmen könnten die vielen Risiken kaum noch abfedern. »Die Nervosität ist überall greifbar.«

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet sogar mit einem »Handelskrieg als Dauerzustand«, der die kommenden Jahrzehnte prägen könnte. »China will aufsteigen, und die USA wollen das verhindern – dieser Konflikt ist schwer lösbar.« Nur die Bundesregierung übt sich noch in Zwangsoptimismus. Sie erwartet zum Jahresende ein Plus des BIP von 0,5 Prozent. (Reuters/jW)