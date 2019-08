Griff nach der Macht

Alessandro Garofalo/Reuters Nutzt Aufmucken des Koalitionspartners, um Premier zu werden: Lega-Chef Matteo Salvini (Mailand, 8.4.2019)

Die seit Monaten schwelende Krise der Regierung aus rassistischer Lega und Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ist mitten in der Ferienzeit, in der sich faktisch auch das Parlament bereits befindet, offen ausgebrochen. Lega-Chef Matteo Salvini, Vizepremier und Innenminister, hat die Koalition aufgekündigt und fordert Neuwahlen, als Termin wird bereits der 13. Oktober genannt. Die linke Tageszeitung Il Manifesto nannte dieses Vorgehen am Freitag »einen Putsch«. Für Neuwahlen müsste Staatspräsident Sergio Mattarella das Parlament auflösen. Der scheint allerdings laut der Nachrichtenagentur ANSA nach einer Konsultation des parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte am Donnerstag dazu nicht bereit: Von einer Regierungskrise sei »keine Rede gewesen, geschweige denn vom Rücktritt des Ministerpräsidenten«.

Dem Eklat waren monatelange Auseinandersetzungen über strittige Fragen wie Steuersenkungen, zu Forderungen des M5S nach Mindesteinkommen und mehr Autonomie der Regionen vorausgegangen. Zuletzt stimmten mehrere M5S-Senatoren am Mittwoch gegen das TAV, den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon, ein Prestigeobjekt Salvinis, der hier die Interessen der Unternehmer vertritt (jW berichtete am 30.07.). Zwar brachte die Lega das Projekt, auch mit M5S-Stimmen, durch, aber dass unter denen, die dagegen stimmten, Infrastrukturminister Danilo Toninelli von den Sternen war und der das auch noch öffentlich publik machte, brachte bei Salvini das Fass zum Überlaufen. War M5S aus Furcht, Stimmen zu verlieren – sie sank von ihren 34 Prozent bei den Parlamentswahlen im März 2018 auf 17,4 Prozent beim EU-Votum im Mai dieses Jahres – bisher gegen Neuwahlen, schwenkte Vizepremier Luigi Di Maio nun um. In der Hoffnung, mit dem offenen Widerstand bei der TAV-Abstimmung verlorene Wähler zurückzugewinnen, schloss er sich Salvinis Forderung an.

Premier Conte, der bisher Salvinis Treiben meist tatenlos zugeschaut hatte, sprach überraschend klare Worte: »Es steht einem Innenminister nicht zu, über den Ablauf einer politischen Krise zu entscheiden, in der ganz andere institutionelle Akteure intervenieren«, wies er laut ANSA seinen Vize zurecht und forderte ihn auf zu erklären, warum er »frühzeitig« und »abrupt« mit der Regierung breche.

Am Freitag kündigte Salvini indes ein Misstrauensvotum im Senat gegen Conte an. Senatspräsidentin Elisabetta Casellati berief daraufhin für Montag eine Sitzung der Fraktionsvorsitzenden ein. Dort entscheidet sich, wann die Parlamentarier aus der Sommerpause geholt werden. Fällt Conte durch, kann Mattarella, bevor er ein mögliches Übergangskabinett einsetzt, zunächst der stärksten Partei im Parlament, das ist noch immer M5S, den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilen. Als Partner käme die Demokratische Partei (PD), mit der M5S bisher verfeindet ist, in Betracht. Laut La Repubblica vom Freitag signalisierte ihr Chef Nicola Zingaretti »Bereitschaft für diese Herausforderung«. Die PD rufe »alle Kräfte, die die gefährlichen Ideen und Charaktere stoppen wollen, auf, zusammenzuarbeiten«. Manifesto appellierte, um eine »schwarze Rechte« zu verhindern, solle M5S mit der PD diesen »Pakt mit dem Teufel« schließen. Im Fall einer Neuwahl hält Salvini alle Trümpfe in der Hand: Einer jüngsten Umfrage zufolge könne die Lega 37 Prozent der Stimmen erhalten, was ihren Parteichef an die Spitze der Regierung katapultieren würde.