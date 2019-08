Zwei Hirsche

Action Images/Reuters »Beliebteste Liga der Welt«: Jürgen Klopp und Pep Guardiola

Die vergangene Saison der englischen Fußball-Premier-League war außergewöhnlich. Denn trotz nur einer Saisonniederlage und 97 Punkten landete der FC Liverpool am Ende nur auf dem zweiten Platz. Eine Bilanz, mit der ein Team wohl in jeder anderen Liga dieser Welt souverän Meister geworden wäre. Das große Pech für Liverpool und Trainer Jürgen Klopp: Mit Manchester City spielt das vielleicht beste englische Team aller Zeiten in derselben Liga. Bei Superlativen sollte man vorsichtig sein, doch City unter Trainer Pep Guardiola bot in den letzten beiden Jahren oft Fußball nah an der Perfektion. Das drückte sich auch in Zahlen aus: Die Skyblues holten zuletzt zweimal in Folge die Meisterschaft, letzte Saison zudem noch den FA- und den League-Cup. 98 Punkte standen am Ende auf der Habenseite, ein Jahr zuvor sogar 100! Dabei schoss die Offensive um Kevin de Bruyne oder Sergio Agüero 95 sowie 106 Tore. Besser geht es nicht.

Viele Fans und Experten behaupteten vor Guardiolas Wechsel nach England, dass sein ballbesitzlastiges Positionsspiel in der oft kampfbetonten Liga nicht funktionieren würde. Der Katalane hat letztlich alle Kritiker Lügen gestraft und auch aus City eine alle heimischen Gegner niederwalzende Passmaschine gemacht. Das Duell Guardiola gegen Klopp wird sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr die Faszination der Premier League wesentlich bestimmen. Im Community Shield, dem englischen Supercup, trafen beide Teams bereits aufeinander. City setzte sich nach Elfmeterschießen durch, Liverpool schien spielerisch aber weiter zu sein. Klopp will den Fans unbedingt den Meisterpokal präsentieren. Es gibt wohl keinen Verein in England, der derart gierig darauf ist. Immerhin sind schon fast 30 Jahre seit der letzten gewonnenen Meisterschaft ins Land gezogen.

Der Erfolg in der Champions League letzte Saison war aber sicher mehr als ein Trostpflaster. In einem rein englischen Finale setzte sich Liverpool mit 2:0 gegen die Tottenham Hotspur durch. Auch im Endspiel der Europa League trafen mit dem FC Arsenal und dem FC Chelsea zwei Teams von der Insel aufeinander. Chelsea gewann deutlich mit 4:1. Zumindest in der vergangenen Spielzeit war der europäische Fußball also fest in britischer Hand. Ob die englischen Teams in den nächsten Jahren die spanischen dauerhaft von der europäischen Spitze verdrängen können, bleibt abzuwarten.

Sicher ist: Die Vereine aus der Premier League haben alle finanziellen Voraussetzungen dafür. Die englische Beletage ist die beliebteste Liga der Welt, die Einnahmen für TV-Rechte sprengen jeden Rahmen. Selbst ein Aufsteiger wie Aston Villa kann fast 150 Millionen Euro (Zahlen von transfermarkt.de) in neue Spieler investieren. Auch Neuling Sheffield United gab mit 50 Millionen Euro viel Geld aus. Mitaufsteiger Norwich City hielt sich bislang zurück. Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke ist neben Sheffield erster Kandidat auf den Abstieg. Norwich trifft heute zum Auftakt gleich mal auf den FC Liverpool.

Das viele Geld aus den englischen Fernsehlizenzen hat europaweit die Ablösesummen nach oben getrieben. Symptomatisch ist der letzte Transfer von Rekordmeister Manchester United. Die Red Devils legten für Nationalverteidiger Harry Maguire von Leicester City geschätzte 87 Millionen Euro auf den Tisch – für einen Spieler also, der international im besten Falle gehobenen Durchschnitt verkörpert. Ein Transfer, dessen Größenordnung nur schwer nachvollziehbar ist. Der Verein des legendären Alex Ferguson geistert seit dessen Abgang 2013 durch die Liga. Vom alten Glanz ist nur noch wenig geblieben, ein Trainer von Fergusons, Guardiolas oder Klopps Format wurde bislang nicht gefunden. Auch in dieser Saison wird United daher mit dem Kampf um die Meisterschaft eher nichts zu tun haben.

Die drei Londoner Klubs Arsenal, Chelsea und Tottenham wahrscheinlich auch nicht. Letztere haben zwar mit dem Transfer des 22jährigen Franzosen Tanguy Ndombele von Olympique Lyon auf sich aufmerksam gemacht. Besitzer Daniel Levy ist, was Spielerkäufe angeht, sonst aber als knausrig bekannt. Die beiden Platzhirsche aus Manchester und Liverpool werden die Spurs so wohl nicht angreifen können. Chelsea und vor allem der FC Arsenal müssen sogar aufpassen, von Emporkömmlingen wie dem FC Everton oder den Wolverhampton Wanderers nicht aus den Top sechs verdrängt zu werden. Chelsea geht dabei mal wieder mit einem neuen Coach in die Saison – Frank Lampard löste Europa-League-Sieger Maurizio Sarri ab. Superstar Eden Hazard wurde zudem an Real Madrid verkauft. Selbst auf dem Spielermarkt tätig werden konnten die Blues allerdings nicht, eine Sperre verhinderte es. Der Meister von 2017 hatte mehrfach gegen die Regularien bei Transfers von Minderjährigen verstoßen und muss nun bis Sommer 2020 auf Einkäufe verzichten.

Das gilt für den FC Liverpool zwar nicht, dennoch wurde an der Anfield Road bislang kein großer Transfer vermeldet. Die Fans sind gespaltener Meinung: Investitionen in die Breite des Kaders wären auch bei den Reds vernünftig. Doch auch ohne teure Verstärkung ist das eingespielte Team der Rekordsaison Favorit auf den Titel. Einer von zweien.