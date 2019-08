Es siegt der Trieb

V. Zohova »Das Auge kommt auf seine Kosten« – Szene vor Bocholts Haus

Keine 20 Kilometer ist das Dorf Netzeband von der brandenburgischen Stadt Neuruppin entfernt. Was läge näher, als den 200. Geburtstag des Neuruppiner Apothekers, Journalisten und Schriftstellers Theodor Fontane auch beim Synchrontheater-Maskenspiel des »Theatersommers Netzeband« zu würdigen. Zwar war Fontane kein Stückeschreiber, aber das stört auch am Sprechtheater schon lange keinen mehr. In Netzeband dramatisiert nun Frank Matthus nach bewährter Methode die Novelle »Ellernklipp«. Den Stoff fand Fontane um 1880 im Kirchenbuch von Ilsenburg und in Erzählungen der Leute aus der Gegend. Sie berichten von einem gewissen Bäumler, der 1852 seinen Sohn aus Eifersucht von der Klippe eines Harzfelsens stieß und sich dann selbst hinabstürzte.

Was macht man, wenn man ein Prosawerk auf die Bühne bringen will? Nach Brecht erzählt man sich zuerst die Fabel: In Emmenrode stirbt die Witwe Muthe Rochussen. Sie hinterlässt die elfjährige Hilde. Diese ist das illegitime Kind des im Krieg gefallenen jungen Grafen von Emmenrode. Der Pfarrer Sörgel überzeugt den bei der Gräfin angestellten verwitweten Heidereiter Baltzer Bocholt, das Kind aufzunehmen. Der will seinem Sohn Martin eine Schwester zur Seite geben. Die Kinder wachsen heran und verlieben sich ineinander. Der Vater belauscht sie, wie sie sich für ein Rendezvous im Walde verabreden. Er ringt mit sich, ob er dem Sohne die Liebe gönnen oder sich das Mädchen selbst nehmen solle. Der eigene Trieb siegt. Bocholt stellt den Jungen auf der Ellernklippe zur Rede, als der von Hilde zurückkehrt. Sie ringen miteinander, Bocholt stößt seinen Sohn in den Tod. Anschließend verbreitet er die Legende, Martin sei zu den Preußen gegangen. Nach drei Jahren heiratet Bocholt seine Pflegetochter. Dorfbewohner werfen ihm den Mord am Sohne vor. Aus Verzweiflung und Reue erschießt sich Bocholt – auf der Ellernklippe. Hilde lebt fortan in Armut und Not. Vom Pfarrer erfährt sie eines Tages die Wahrheit über ihre Herkunft und den Mord. Sie fällt ins Fieber und stirbt.

Frank Matthus folgt im wesentlichen der Fontaneschen Fabel und der Gliederung der Novelle. Jedes Bild lässt er von einer Figur erzählen. Matthus reichert die Geschichte mit Allegorien an und lässt auch Personen aus dem Jenseits sprechen. Im Unterschied zu seinen bewährten, politisch pointierten Bearbeitungen werden in dieser Inszenierung allerdings die gesellschaftliche Verhältnisse auf dem Land und die sozialen Beziehungen zwischen den Figuren nicht thematisiert. Stand hinter dem Ansinnen des Pfarrers, das Kind beim Heidereiter in Pflege zu geben, das Interesse der Gräfin, ein illegitimes Kind ihres Sohnes gut zu versorgen? Inwieweit war Bocholt in der Pflicht, weil von der Gräfin abhängig? Welche Konflikte hatte der Heidereiter und Wildhüter mit den Bauern und Tagelöhnern, die mit der Tötung eines Wilddiebs nicht einverstanden waren, weil sie selbst darauf angewiesen sind, Essen für die Familie heranzuschaffen? Wie und von wem wurde der Mord am Sohn vertuscht? Unter welchem gesellschaftlichen Druck stand der Täter, dass er sich schließlich erschoss? Diese Fragen bleiben offen. Wenn dann auf der Bühne ein paar Geister mit schönen Masken umherschweben, sieht das zwar bewundernswert hübsch aus, dient aber nicht als Erklärungshilfe, sondern ist irrationale Ablenkung. So blieb die Inszenierung hinter den Erwartungen zurück.

Das Auge indes kommt auf seine Kosten. Die Holzbildhauer Robert Vogel und Benjamin Schulte haben ein Bühnenbild aus knorrigen windschiefen Holzbauten geschaffen, in denen keine Linie, kein Winkel und keine Fläche gerade oder eben ist. Überwältigend ist dagegen die Spielfreude der Darsteller. Von 25 Mimen sind sechs Berufsschauspieler, ein Unterschied ist kaum zu spüren. Am vergangenen Sonnabend waren 400 Zuschauer im Park. Echtes Volkstheater.