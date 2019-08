Unruhige Zeiten bei Metro

Wolfgang Rattay/REUTERS Die Zukunft der Angestellten bleibt nach der gescheiterten Übernahme unklar

Die mehrheitliche Übernahme des Metro-Konzerns durch den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky ist mit Ablauf der Annahmefrist für sein Angebot in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gescheitert. 67,5 Prozent der Aktien hätte er zur geplanten Beherrschung des Unternehmens benötigt – diesen Anteil erreichte er jedoch nicht, da sich die beiden Großaktionäre Beisheim-Gruppe und Meridian-Stiftung gegen Kretinskys Angebot von 16 Euro pro Stammaktie wandten. Dass es nun dauerhaft ruhig wird um das Handelsunternehmen glauben Kenner der Branche nicht.

Die Beisheim-Gruppe und die Meridian-Stiftung als Vertreter der Alteigentümer Beisheim und Schmidt-Ruthenbeck hätten sich verantwortlich gefühlt, Kretinskys Übernahmeabsichten zu vereiteln, heißt es bei Verdi. »Sie sorgten sich darum, dass dieser Investor die Verschuldung von Metro in die Höhe treiben würde, um die Übernahmekosten zu refinanzieren«, so ein Gewerkschafter gegenüber jW. »Außerdem hat Kretinsky bislang keine Erfahrung im Bereich Handel.« Allerdings ist der tschechische Milliardär schon längere Zeit an Metro interessiert und hat mit seiner EP Global Commerce bereits vor einem Jahr 7,3 Prozent der Aktien erworben, und zwar von Alteigentümer Franz Haniel. Der zeigte sich auch zum Verkauf seines verbliebenen Aktienpaketes bereit, ebenso wie die Elekroniksparte Ceconomy. Mit den zugesagten Anteilen wären Kretinsky und sein Partner Patrik Tkacs auf rund 38 Prozent der Aktien gekommen.

Bei allem Hin und Her um die Übernahme geraten diejenigen aus dem Blick, die das Unternehmen durch ihre Arbeit erst ökonomisch wertvoll machen: die Beschäftigten. Wie gleichgültig dem deutschen Vorstandsvorsitzenden der Metro AG, Olaf Koch, ihr Schicksal ist, zeigte sich in jüngster Vergangenheit gleich zweimal. Zunächst wurde die damals rentable Warenhauskette Galeria Kaufhof 2015 für 2,8 Milliarden Euro an die kanadische Hudson’s Bay Company verkauft, die sich zwar am Immobiliengeschäft, aber kaum am Tagesgeschäft interessiert zeigte. Folgerichtig trennte sie sich bereits 2018 wieder von Kaufhof, veräußerte erst 50 Prozent, inzwischen auch die restlichen Anteile der Warenhauskette an die österreichische Signa-Holding des Immobilieninvestors René Benko, dem bereits Karstadt gehört. Seitdem gingen bereits Tausende Stellen bei Kaufhof verloren. Die Tarifbindung wurde umgehend aufgekündigt.

Auch die SB-Warenhauskette Real will Metro verkaufen, nachdem der Konzern die mit Verdi geschlossenen Tarifverträge aufgekündigt und statt dessen einen Dumpingvertrag mit der Scheingewerkschaft DHV abgeschlossen hat. Der Verkauf an die Immobiliengesellschaft Redos sollte eigentlich bis Ende Juli über die Bühne gegangen sein, zieht sich aber noch hin. Klar scheint zu sein, dass ein Teil der Märkte nach dem Verkauf geschlossen wird, wodurch einige der noch 34.000 Beschäftigten ihre Arbeit verlieren könnten.

Was bleibt, ist die Großhandelssparte von Metro, in der seit 2017 die stationären Cash-and-Carry-Märkte mit dem Liefergeschäft Food Service Distribution (FSD) zusammengefasst sind. Hier gebe es eine Selbstverpflichtung, mindestens bis 2021 in der Tarifbindung zu bleiben, weiß ein Verdi-Insider. Es seien aktuell auch keine Standortschließungen und kein Stellenabbau geplant.

In der Gesamtbilanz, zu der auch das Großhandelsgeschäft in 26 Ländern zählt, fährt die Metro AG im dritten Quartal Verluste ein. So blieb zwar der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr fast identisch, doch das Nettoergebnis ging drastisch zurück – von 235 Millionen Euro Plus auf ein Minus in Höhe von 178 Millionen Euro. Ruhig wird es also wahrscheinlich bei Metro in nächster Zeit nicht werden. In der Branche erwartet man, dass der tschechische Investor Kretinsky auch nach dem gescheiterten Versuch weiter an einer Mehrheitsübernahme dranbleiben wolle. So könnte er etwa Aufsichtsratsmandate entsprechend seiner Aktienanteile beanspruchen, mutmaßte das Managermagazin vergangene Woche. In dem Gremium hätte er dann die Möglichkeit, »mit den anderen Aktionären Alternativlösungen zu erarbeiten, die den Investor bei seinen Plänen mit der Metro weiter voranbringen«.