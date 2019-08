»Dem Eigentümer fielen immer neue Kündigungsgründe ein«

Paul Zinken/dpa Protest gegen die Zwangsräumung in der Dubliner Straße (6.8.2019)

Am Dienstag wurde die Wohngemeinschaft in der Dubliner Straße in Berlin-Wedding, in der Sie gelebt haben, zwangsgeräumt (siehe jW vom Mittwoch). Wie lief das ab?

Als ich am frühen Morgen zur Sitzblockade vor unserem Wohnhaus ging, wurde bereits mein Personalausweis kontrolliert. Ich setzte mich zu den solidarischen Nachbarn und Aktivisten, die den Zugang zum Haus für die Gerichtsvollzieherin versperrten. Kurz nach 7 Uhr ging ich in den Innenhof und sah dort Polizisten in Kampfmontur hinter einem Zaun stehen. Schnell informierte ich die anderen darüber; es war absehbar, dass die Polizei den Zaun zerstören und in den Innenhof gelangen würde.

In der Folge schloss ich die Tür zum Innenhof und stemmte mich dagegen. Als die Polizisten davorstanden und sie öffnen wollten, gelang es ihnen zunächst nicht. Plötzlich krachte es, die Scheibe der Tür flog heraus, und Holz splitterte. Ich fürchtete, verletzt zu werden, und rannte los. Während ich floh, hasteten die Einsatzkräfte die Treppe hoch. Von außen konnte ich dann nicht mehr sehen, was in der Wohnung geschah; außer, dass die Fenster geschlossen wurden. Trotz all diesen Übels war es ein wichtiges Zeichen, dass viele Menschen zu unserem Haus gekommen waren, um mit uns gemeinsam zu protestieren – auch wenn wir im Ergebnis zwangsgeräumt wurden.

Der Räumung ging ein langwieriger Rechtsstreit voraus. Um was ging es dabei?

Seit 2010 bestand unsere Wohngemeinschaft. Zwei Jahre später wurde das Haus an die italienische Briefkastenfirma Großvenediger GmbH verkauft. In der Folge mussten wir uns als WG immer wieder mit falschen Betriebskostenabrechnungen, absurden Vorwürfen und mehreren fehlerhaften Kündigungen herumschlagen. Mit unschöner Regelmäßigkeit ließ sich der Eigentümer neue Kündigungsgründe einfallen. Zum Beispiel: Wir – zwei Männer, zwei Frauen – seien keine WG, sondern eine »Personenmehrzahl«. Das hatte Folgen: Während man in einer WG die Möglichkeit hat, einzelne Mieter selbständig auszuwechseln, bedeutet selbiges bei einer »Nicht-WG« eine »unerlaubte Überlassung der Wohnung an Dritte«. Das ist dann ein Kündigungsgrund – und war unser »Genickbrecher«. Diese Argumentation des Rechtsanwalts des Eigentümers übernahm das Amtsgericht Wedding und erwirkte einen Räumungstitel. Dieses Amtsgericht ist durch seine extrem mieterfeindlichen Beschlüsse bekannt. Wir gingen in Berufung vor dem Landgericht Berlin, unsere Beschwerde wurde aber vor dem Bundesgerichtshof abgewiesen.

Sie haben Ihren Kampf über eine »Onlinesoap« öffentlich gemacht. Welche Idee steckte dahinter?

Wir waren auf der Suche nach neuen Aktionsformen, um den Mietenwahnsinn und Zwangsräumungen breit zu thematisieren. Daher stellten wir die Onlinesoap »Verdrängt in Berlin« ins Netz. In fünf Staffeln mit mehr als 40 Folgen ist unsere WG-Geschichte episodenhaft dokumentiert.

Auch im Wedding findet viel Verdrängung durch steigende Mieten statt. Gibt es solidarische Netzwerke in dem Bezirk?

Die gibt es. Nachbarn unterstützen sich zum Beispiel durch solidarische Gerichtsbegleitungen und Vernetzungsangebote im Stadtteil. Es gibt die stadtpolitische Initiative »Hände weg vom Wedding«, die Gruppe »Zusammen für Wohnraum«, die »Mietenkampfkommission« und das Kiezhaus »Agnes Reinhold«, in dem auch Sprechstunden zu Mietfragen angeboten werden.

Wo sind Sie und Ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen nach der Räumung untergekommen?

Ich lebe jetzt in einem sogenannten Mikroapartment im Zentrum Berlins. Alle anderen sind wohnungslos und suchen unter Hochdruck nach einer Bleibe. Für meinen Mitbewohner war die Räumungssituation eine starke psychische Belastung. Er ist schon ein paar Tage vor der Zwangsräumung nach Freiburg gefahren, nachdem er in Berlin keine neue Unterkunft gefunden hat. Meine Mitbewohnerinnen kommen zunächst bei Freunden unter.