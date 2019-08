Prozess gegen KZ-Wachmann

Hamburg. Ein 92jähriger ehemaliger SS-Wachmann muss sich wegen Beihilfe zum 5.230fachen Mord vom 17. Oktober an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Das sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Der in der Hansestadt lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig (heute Gdansk) als Wachmann im Einsatz. Dabei habe er »die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt«. Im KZ Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf »Todesmärschen« starben rund 65.000 Menschen. Mehr als ein Dutzend Lagerüberlebende treten als Nebenkläger auf. (dpa/jW)