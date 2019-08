Abgehängt in Deutschland

Carmen Jaspersen/dpa Verwaiste Infrastruktur: Nicht nur Menschen, ganze Regionen werden in der BRD ins Abseits gedrängt (Bremerhaven, November 2018)

Alle wirtschaftlichen, demographischen und infrastrukturellen Probleme zusammengenommen, gelten 19 von 96 Regionen in der Bundesrepublik Deutschland als gefährdet. Zu diesem Schluss kommen die Autoren des unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in einer Untersuchung zur Zukunft der Regionen in Deutschland, die sie am Donnerstag in Berlin vorstellten. Zu den abgehängten Regionen gehören elf in den ostdeutschen Bundesländern, vier in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr sowie Bremerhaven, das Saarland, Schleswig-Holstein Ost und die Westpfalz.

Für die Studie bewertete das IW von ihm zuvor definierte Regionen in Deutschland nach zwölf messbaren Indikatoren wie etwa Arbeitslosenquote, Kaufkraft, das Durchschnittsalter der Bevölkerung oder die Verschuldung. Die drei westdeutschen Regionen Duisburg-Essen, Bremerhaven und Emscher-Lippe sind demnach besonders geprägt von einer hohen Erwerbslosenquote, geringer Produktivität und einer starken Verschuldung der privaten Haushalte.

»Wirtschaftliche Aktivitäten verlagern sich zunehmend in die Metropolregionen«, sagte IW-Direktor Michael Hüther. Spiegelbildlich dazu verlören vor allem die ländlichen und dort vornehmlich die von starkem Strukturwandel geprägten Regionen. Werde nicht gegengesteuert, könnte es »in Deutschland zu ähnlichen Ungleichgewichten kommen wie in anderen Ländern«, warnte Studienautor Jens Südekum mit Blick auf die »Rostgürtel« genannte Industrieregion in den USA, die von großer Armut geprägt ist. Die Experten schlagen vor, besonders stark mit Verbindlichkeiten belastete Kommunen zu entschulden.

Mit Blick auf die demographische Entwicklung seien vor allem ländliche Regionen in den ostdeutschen Ländern, allen voran Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg sowie die Altmark, von hohem Einwohnerrückgang und hohem Durchschnittsalter geprägt. Allerdings hätten etwa die angespannte Wohnsituation in den Großstädten und die bessere Versorgung mit Kitaplätzen dazu geführt, dass in die neuen Bundesländer mittlerweile mehr Menschen zurückkehren, anstatt wegzuziehen. (dpa/Reuters/jW)