Korridor in Syrien

KHALIL ASHAWI/Reuters Türkische Soldaten auf einem Wachturm am syrisch-türkischen Grenzübergang Atmeh

Türkische und US-amerikanische Militärs und Regierungsvertreter haben sich auf die Schaffung eines gemeinsamen Operationszentrums in der Türkei zur Einrichtung der von Ankara geforderten »Sicherheitszone« in Nordsyrien geeinigt. Das erklärte die US-Botschaft zum Abschluss der dreitägigen Gespräche im Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwoch. Das nicht näher definierte Gebiet solle ein »Friedenskorridor« werden. Zudem werde man alle Anstrengungen unternehmen, damit die in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge in ihr Land zurückkehren können.

Die Türkei hatte ursprünglich eine bis zu 30 Kilometer tiefe und 460 Kilometer lange »Sicherheitszone« unter Kontrolle ihres Militärs gefordert, aus der die kurdischen Volksverteidigungskräfte YPG abgezogen werden müssten. Die politische Führung der auch als Rojava bekannten Selbstverwaltungsregion in Nordsyrien hatte, vermittelt über die US-Militärs, lediglich die Bereitschaft zur Räumung eines fünf Kilometer breiten Streifens unter internationaler Kontrolle und ohne die Präsenz türkischer Truppen angeboten. Das Oberkommando der um die YPG gebildeten »Syrischen Demokratischen Kräfte« hatte zudem angekündigt, im Falle eines türkischen Angriffs die gesamte 600 Kilometer lange Grenze zur Türkei zum Kriegsgebiet zu machen.

Angesichts der drohenden Destabilisierung der Region hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstag deutlich gemacht, dass seine Regierung einen »einseitigen Einmarsch« der Türkei in Syrien für inakzeptabel halte und einen Alleingang verhindern werde. Die jetzige Einigung in Ankara zielt darauf ab, die in den nächsten Tagen erwartete Invasion Ankaras in Nordsyrien noch abzuwenden. Gleichzeitig handelt es sich nur um vage Absichtserklärungen ohne Zeitplan. Damit kann die türkische Seite ihr Gesicht wahren, ohne dass die nordsyrische Selbstverwaltung brüskiert wird.

Ermutigt durch die türkischen Einmarschdrohungen sind in den letzten Tagen Schläferzellen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« im Selbstverwaltungsgebiet verstärkt in Aktion getreten. In der syrischen Stadt Tirbespi wurden am Mittwoch bei einem Autobombenanschlag vor einem Postamt drei Kinder getötet.