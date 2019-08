Bai XiaoYan/arte Ballerina Dan Dan (M.) träumt von der Hauptrolle im »Red Detachment of Women«: »Coming Home«

Vom Bauen in den Bergen

Schon etwas älter, diese Doku, und der Klimawandel ist noch nicht richtig abgedeckt: Dennoch interessant, wie in schwierigem Terrain gebaut wird und werden soll. In Bayern sind es oft Bergstationen und Ferienhäuser, bei denen sich Architekten gestalterisch auf neue Felder trauen und den Spagat zwischen Moderne und Bodenständigkeit wagen. Im Karwendelgebirge etwa blickt ein überdimensioniertes Fernrohr aus Stahl, Beton und Lärchenholz in die Berglandschaft. Was sagen die Naturschützer? Eher: Rückbauen, in Ruhe lassen. Reihe: »Neue alpine Architektur«, Folge 3 von 4. D 2016.

3sat, 19.30 Uhr

Coming home

Im China der 1970er Jahre: Lu Yanshi ist für viele Jahre in einem Arbeitslager interniert. Nach dem Ende der Kulturrevolution will er zu Frau und Tochter zurückkehren. Doch die Jahre seiner Abwesenheit haben tiefe Wunden bei seinen Hinterbliebenen hinterlassen. Film von Zhang Yimou (»Hero«, »The Great Wall«) aus der VR China, 2014.

Arte, 20.15 Uhr

Dunja Hayali

Klimapolitik und Seenotrettung

Der Kovorsitzende der Grünen, Robert Habeck, stellt sich der Kritik von Bürgern, die mit den Auswirkungen »grüner« Politik umgehen müssten: So spricht er mit einem Schweinebauern aus Niedersachsen und einer Beschäftigten eines Braunkohlekraftwerks aus der Lausitz. Außerdem: Auch in den vergangenen Monaten haben sich Tausende Menschen auf die gefährliche Flucht übers Mittelmeer nach Europa gemacht. Wieder sind Hunderte dabei ertrunken. Carola Rackete ist als Kapitänin der »Sea-Watch 3« zur prominentesten Vertreterin der privaten Seenotrettung geworden. Ihr Engagement wird von vielen bewundert, stößt aber auch auf Hass. Hier ist sie zum ersten Mal zu Gast in einer Talkshow.

ZDF, 22.45 Uhr

Shooting the Mafia

In den 1970ern begann Letizia Battaglia als erste Fotojournalistin Italiens die brutalen Morde und den tiefgreifenden Einfluss der Mafia in Sizilien zu dokumentieren. Auch privat brach sie mit gesellschaftlichen Konventionen. Dieser Dokfilm erzählt die Emanzipationsgeschichte einer politisch denkenden und handelnden Frau. Der Staat hinkt bis heute hinterher. GB 2019.

Das Erste, 22.45 Uhr