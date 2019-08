Philippinen: Notstand wegen Denguefieber

Manila. Auf den Philippinen hat die Regierung angesichts des Tods von Hunderten Menschen durch das Denguefieber, eine durch Aedesmücken übertragene Virusinfektion, am Dienstag den Notstand erklärt. Das Gesundheitsministerium bezifferte die Zahl der Todesopfer seit Jahresbeginn auf 622. Besonders betroffen ist die Region rund um die Hauptstadt Manila, wo viele Menschen in Slums leben. Auf den Philippinen wurden seit Anfang des Jahres mehr als 146.000 Denguefälle registriert – fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2018. (dpa/jW)