Müller, Müncheberg

Ein Berliner Komiker, in den fünfziger und sechziger Jahren Publikumsliebling, wäre am Freitag 100 Jahre alt geworden. Vielleicht, weil er schon mit 60 starb, ist er heute fast vergessen. Dabei war der Mann mit dem volkstümlichen Namen Gustav Müller immerhin Nationalpreisträger! Der gebürtige Kölner, stattlich und mit einer opernreifen Stimme gesegnet, spielte zu Beginn der fünfziger Jahre in Westberlin in Willi Schäffers’ Kabarett »Kadeko«, als der keine Gagen mehr zahlte. Geld für die Heimreise hatten Müller und seine Frau Anneliese nicht, so dass sie froh waren, dass Erich Brehm beide zu dem in Gründung befindlichen Kabarett »Distel« an den Bahnhof Friedrichstraße holte. Hier gehörte Müller für mehr als zwei Jahrzehnte zur Stammbesetzung, spielte daneben in 22 Folgen der satirischen Kurzfilmserie »Das Stacheltier«, gab mit seiner Respekt gebietenden Erscheinung auch schon mal einen Brigadier oder gar Direktor im Defa-Lustspiel. Im Rundfunk und bald auch im Fernsehen der DDR moderierte er als Mikrofonist namens »Gustavchen vom Rhein« zusammen mit Heinz Quermann und Herbert Köfer die Unterhaltungsreihe »Da lacht der Bär«. Später war Müller auch noch mal im »Kessel Buntes« mit dabei.

Nur zehn Jahre jünger als Müller und doch bis in jüngste Zeit aktiv ist der Fernsehdramaturg und Autor Hans Müncheberg, der am Freitag seinen Geburtstag begehen kann. Er hat ein Leben voller Widersprüche hinter sich, über das er bis 1990 öffentlich schwieg, aber seine Erfahrungen seither als Zeitzeuge in Artikeln, Büchern und Gesprächen produktiv werden lässt. Das Verhängnis des Templiner Jungen war es, dass ihn seine Eltern 1940 auf eine »Napola«, eine »Nationalpolitische Erziehungsanstalt«, gaben, in der er zu einem glühenden Nazi erzogen werden sollte. Die Erlebnisse, die er als noch kindlicher Kämpfer in den letzten Kriegswochen machen musste, öffneten ihm die Augen. Nach dem Krieg war er entschiedener Antifaschist, konnte (nach Schwierigkeiten) ein Lehrerstudium aufnehmen und fand im Praktikum zum Berliner Rundfunk. Dass es zum damaligen Fernsehversuchsprogramm kein kleiner Schritt war, erzählt Müncheberg, heute ein Pionier des DDR-Fernsehens, in seinen autobiographischen Büchern. Er kam mit anderen Antifaschisten in Kontakt, konnte als Dramaturg mit Friedrich Wolf zusammenarbeiten. Doch als ihm anheimgestellt wurde, in die SED einzutreten, passte Müncheberg. Von da an wurde er kaltgestellt, konnte als Autor noch heitere Stoffe unterbringen, wie das Berlin-Stück »Nante junior« mit Willi Narloch. Doch dann folgte die Zusammenarbeit mit Anna Seghers: »Die große Reise der Agathe Schweigert« und »Das Schilfrohr« waren TV-Sternstunden! Stoffe von Günter Kunert und Jan Koplowitz schlossen sich an. Seit vielen Jahren ist Müncheberg ehrenamtlicher Archivar des DDR-Fernsehens, ein kenntnisreicher Sachwalter!