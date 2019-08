Die Stunde mit Richard Thompson

Rich Etteridge/Cambridge Folk Festival Nur echt mit Barett: Richard Thompson

»Supergeil«, mit englischem Akzent gesprochen – so stellt uns der junge Steward am Eingang seine Deutschkünste vor, als er erfährt, woher wir kommen. Nachdem wir das Gelände des »Cambridge Folk Festival« betreten haben, sind wir in einer anderen Welt. Friedliebende, zumeist in Ehren ergraute Althippies (aber nicht nur, es sind alle Generationen vertreten) picknicken, lesen, dösen oder lauschen von ihrem Platz aus oder direkt vor den drei Bühnen dem Programm. Plastik ist verbannt, Wasser kann an zahlreichen Stationen nachgefüllt werden. Süßlicher Duft ist wahrnehmbar, aber was vor allem in der Luft liegt, ist eine Sanftheit im Umgang, die sich unmittelbar überträgt. »Wir lieben es hier, wir kommen jedes Jahr«, strahlt eine reife Besucherin aus Durham in Nordengland, die mit uns dem virtuosen Spiel von Kathryn Tickell auf den Northumbrian Pipes, einer eigenständigen Dudelsackvariante aus Northumberland, beiwohnt. Tickells Band steht für den traditionellen Folkanteil des Programms, den z. B. auch The Unthanks bedienen, deren Musik mir persönlich allerdings etwas zu steif ist.

Das Festival gibt es seit 1965. Der junge Paul Simon trat damals auf, 1.400 Besucher waren da, man spielte gerade so die Kosten wieder ein. Mittlerweile kommen jeden Sommer 14.000 Leute. Sie erleben zum Glück nicht nur reinen Folk. Lisa O’Neill aus Irland spielt je zur Hälfte Traditionals und eigenes Material. Mit Witz und kämpferischer Haltung haucht sie dem Genre neues Leben ein. Gruff Rhys aus Wales, mit großer Band angereist, unterläuft die Folkklischees, spielt und murmelt sich mit schwarzer Sonnenbrille durch abgehangene, lässig daherkommende, intelligente Popsongs. Das hat was. Am Freitag waren sicher für viele Calexico und Iron & Wine der Höhepunkt, und wir hätten uns am selben Tag auf jeden Fall von Mo Kenney aus Kanada und ihrem schnörkellosen Songwriterrock durchschütteln lassen. Doch da saßen wir noch im Zug.

Am Samstag abend gibt es mit Lucinda Williams, mittlerweile 66, den ersten Höhepunkt. Satt ist der Sound, brüchig, aber ungemein kraftvoll ihre Stimme. Das Publikum in Cambridge überschüttet Lucinda mit Liebe und trägt sie durch das Set. Natürlich gibt sie alles zurück, wenn sie ihre Songs performt und dabei ihre Bandmitglieder lobend antreibt – Bob Dylans Starband wäre neidisch angesichts so viel positiver Verstärkung. Butch Nortons Schlagzeugsound brodelt, David Sutton macht irres Zeug mit der Bassgitarre, Stuart Mathis veredelt jede Strophe mit Licks, jeden Song mit seinen Soli. Die entfesselte Euphorie des Abends steht bei Lucinda im Dienste des Wunsches nach »freedom (in my life) … peace … hope … love«.

Zweites Highlight des Wochenendes ist die Stunde mit Richard Thompson, dem großartigen Songwriter und Gitarristen, legendär als Wegbereiter des Folkrock in den späten 60ern und frühen 70ern mit Fairport Convention. Das von Sandy Denny geschriebene, wunderschön gesungene »Who Knows Where the Time Goes« spielt Thompson in Erinnerung an die Band; erstaunlich, wie sie damals als 20jährige so viel elegische Wehmut ausdrücken konnten. Aber auch Songs aus Thompsons Solorepertoire wie das Freiheitsmanifest »Beeswing« oder die tragische Liebes- und Motorradballade »Vincent 1952 Black Lightning«, die er gewiss tausende Male performt hat, singt er so beseelt, dass Schmerz und Verlust unmittelbar nacherlebt werden können. Sein Gitarrenspiel, in Cambridge akustisch solo, ist ein Traum, sein trockener Humor unterläuft die enorme Direktheit seiner Texte. Er schließt mit »My Enemy« von 1992. Thompson singt: »At the end of the day / it’s still too much effort / to hate.«