»Tesco« kündigt Massenentlassung an

Welwyn Garden. Die Supermarktkette »Tesco« plant, 4.500 Stellen in Großbritannien zu streichen. Mit dem Abbau wolle das Unternehmen Abläufe vereinfachen und auf veränderte Kaufgewohnheiten der Kunden reagieren, teilte »Tesco« am Montag mit. Die Pläne betreffen demnach vor allem die 153 größeren »Metro«-Läden der Supermarktkette. Die seien für Großeinkäufe konzipiert worden, die Mehrheit der Kunden kaufe heutzutage aber täglich kleinere Mengen ein, heißt es in einer Mitteilung. »Tesco« ist die größte Supermarktkette Großbritanniens. (dpa/jW)