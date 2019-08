Gewinn bei Autozuliefe# Schaeffler halbiert

Herzogenaurach. Auf den Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat sich im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die schlechten Autokonjunktur ausgewirkt. Der Überschuss brach um die Hälfte auf 136 Millionen Euro ein, wie der Konzern am Dienstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen im fränkischen Herzogenaurach mitteilte. Kurzarbeit und Entlassungen sollen durch »punktuelle Werksferien« vermieden werden, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Dienstag in einer Telefonkonferenz zur Erläuterung der Quartalsbilanz. (dpa/jW)