Trump schwächt den Yuan

Wahnsinnig erstaunlich ist es nicht, dass die chinesische Währung fällt, wenn die USA gegen Einfuhren aus China Zölle erheben. Es ist ja die Absicht von Donald Trump, dem großen Konkurrenten zu schaden. Wenn China weniger Waren in die USA ausführt, kommt weniger Geld ins Land. Die wichtigste Ursache für die Nachfrage nach der chinesischen Währung wird dementsprechend schwächer. Also sind, nachdem der US-Präsident die neuen Zölle Ende vergangener Woche angekündigt hatte, die Aktienmärkte in China, den USA und anderwärts in die Knie gegangen. Und als der flexible Trump auch am vergangenen Montag die Maßnahme nicht zurückgenommen hatte, fiel die chinesische Währung Yuan gegen den Dollar kräftig – auf ein Niveau, wie es zuletzt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 bestanden hatte.

Das alles entspricht der »Logik« der Märkte. Nicht jedoch der der US-Regierung. Die wirft China Währungsmanipulation vor. Tatsächlich glättet die chinesische Regierung den Verlauf des Wechselkurses. Früher geschah das vor allem, um einen zu schnellen Anstieg der eigenen Währung gegenüber Dollar, Yen, Euro usw. zu vermeiden. Seit einigen Jahren sah sie sich aber auch veranlasst, den Yuan nicht abrutschen zu lassen, um die Kapitalausfuhr aus China nicht zu beschleunigen. Gelegentlich hat die chinesische Zentralbank dabei erhebliche Summen an Fremdwährung verkauft, um den Yuan zu stützen. Das aber unterließ sie vor zwei Tagen und ließ den Marktkräften freien Lauf. Sie schätzt einen Waffenstillstand oder Kompromiss im Handelskrieg mit den USA vermutlich als gering ein.

Es könnte ein bisschen schwierig werden, daraus den »Beweis« einer Währungsmanipulation zu basteln. Die Freunde des freien Marktes müssten eigentlich beglückt sein, wenn die durch Einfuhrzoll verteuerten Produkte dank des billigeren Yuan nun ausgleichend erschwinglich werden. Nur sonderbar, dass Stimmen, die sich üblicherweise als Trump-Kritiker und Marktanbeter geben, in diesem Fall lieber China tadeln. »China nutzt Yuan als Waffe im Handelskrieg«, schreibt die FAZ.

Dass Handelskriege ohne Währungsmanipulation nicht auskommen, ist eine triviale Weisheit. Mit dieser Strategie haben die USA in den 80er Jahren die Konkurrenz aus Westeuropa (speziell Deutschland) und vor allem Japan auf Distanz gehalten. Legendär das Abkommen der Finanzminister 1985 im New Yorker Hotel »Plaza«, das dem dauernden Anstieg des Dollars am Devisenmarkt ein Ende machte. Vor allem der Yen stieg seitdem. Der Exportboom Japans wurde von einem Börsen- und Immobilienboom abgelöst, der 1990 im Crash mündete und diesen Rivalen um die ökonomische Globalherrschaft endgültig aus dem Rennen warf. Einen ähnlichen Deal nun auch mit China in die Wege zu leiten, das schwebt Trump vielleicht vage vor. Ob ihm dies mit seinem ganz speziellen »Freund« Xi Jinping gelingt, muss bezweifelt werden.