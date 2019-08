Nächstes Ende in Aussicht

Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa Zahlreiche festgestellte Baumängel haben die ursprünglich für 2012 vorgesehene Eröffnung des BER-Flughafens wiederholt hinausgezögert (15.7.2017)

Vor 15 Jahren begannen die Bauarbeiten. Vor mehr als sieben Jahren platzte der erste Eröffnungstermin. Es folgten immer neue Verzögerungen. Doch im Herbst des kommenden Jahres soll der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER), der die Flughäfen Schönefeld und Tegel ersetzen soll, tatsächlich fertig werden. »Die Terminziele sind stabil, und die Eröffnung im Oktober 2020 ist nicht gefährdet«, behauptete Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup – der vierte in diesem Amt – am Dienstag im Flughafenausschuss des Brandenburger Landtags, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete.

Auch Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider zeigte sich zuversichtlich. »Ich kann berichten, dass wir alle positiv angetan waren, dass die Flughafengesellschaft und die Firmen diesmal alle Planungen eingehalten haben«, sagte er vor dem Ausschuss. Grund für den Optimismus sind Erfolgsmeldungen des TÜV Rheinland, der den Aufsichtsrat am Montag in einer Sondersitzung über erste Ergebnisse von den Ende vergangener Woche gestarteten Technikprüfungen informiert hatte. »Der TÜV war mit den ersten zweieinhalb Prüftagen zufrieden«, resümierte Lütke Daldrup im Anschluss an die Sitzung gegenüber der Deutschen Presseagentur. Innerhalb von zwei Monaten sollen die Tests abgeschlossen sein, bei denen geprüft wird, ob sämtliche technischen Anlagen auch im Zusammenspiel funktionieren. Allerdings sei auch bei erfolgreichem Verlauf der Tests der Sicherheitsanlagen noch eine Menge zu tun, sagte der Flughafenchef am Dienstag dem Ausschuss. »Ein sicheres Gebäude ist noch kein Flughafen«, erklärte Lütke Daldrup. Dazu müssten noch die betrieblichen Anlagen und Systeme gebaut werden.

Ende des Jahres wollen die Verantwortlichen zudem damit beginnen, rund 20.000 Menschen als Komparsen zu werben. Sie sollen dabei helfen, den Betrieb an einem normalen Reisetag zu simulieren – von der Ankunft, über die Gepäckabfertigung bis zum Boarding. Bis zu diesem wichtigen Test, der für Sommer 2020 geplant ist, sollen auch die Einzelhändler ihre Läden fertiggestellt haben.

Der Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben, trübte allerdings die gute Stimmung der Verantwortlichen. Er verwies am Dienstag im RBB-Inforadio darauf, dass seit 2012 vor jeder Wahl gesagt worden sei, der Flughafen werde eröffnet. Am Ende sei es dann aber doch jedesmal verschoben worden. »Und deswegen kann ich diesen Optimismus momentan nicht teilen«, so Senftleben. Er versprach, sich nach der Landtagswahl am 1. September dafür einzusetzen, dass ein Sonderermittler die Faktenlage am BER prüfe. »Denn glauben kann ich den Aussagen – leider Gottes – nach vielen Jahren des Vertröstens nicht mehr so wirklich«, sagte Senftleben. Es sei zum Beispiel fraglich, ob die Dübel für die Kabeltrassen und die dazugehörigen Verlegungsarbeiten am BER tatsächlich funktionieren. Der CDU-Politiker und Spitzenkandidat seines Landesverbandes vermutet zudem, dass die Verantwortlichen »vor einer nicht unwichtigen Landtagswahl, die Öffentlichkeit zu beruhigen« versuchen.

Seit dem 5. September 2006 wird der Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt, wie er offiziell heißt, an der südlichen Stadtgrenze Berlins gebaut. Es handelt sich um die größte Flughafenbaustelle in Europa. Zum ursprünglich geplanten Eröffnungszeitpunkt sollte der Flughafen eine Gesamtkapazität von rechnerisch 28 Millionen Passagieren pro Jahr haben. Bis 2035 sollen jährlich 58 Millionen Passagiere mitsamt Gepäck abgefertigt werden können.