Polizei in Bologna räumt soziales Zentrum

Bologna. Die Polizei hat am Dienstag morgen das soziale Zentrum »Xm 24« im norditalienischen Bologna geräumt. Wie die in Rom erscheinende Tageszeitung La Repubblica in ihrer Onlineausgabe berichtete, gingen Carabinieri und Polizei in Kampfausrüstung gegen rund 150 Menschen vor, die sich in dem Gebäude verbarrikadiert hatten. Die Aktivisten des »Xm 24« hatten sich für Flüchtlinge eingesetzt und immer wieder gegen die rassistische Politik von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini protestiert. (jW)