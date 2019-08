Satte Gewinne für Deutsche Post

Monika Skolimowska/ZB/dpa Der Briefversand wurde zum 1. Juli teurer

Dank des Paketbooms und kräftiger Preissteigerungen brummt das Geschäft der Deutschen Post AG. Der Umsatz mit Paketen sei im Inland im zweiten Quartal um 10,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag in Bonn mit. Positiv für die Firmenkasse wirkten sich höhere Preise für Pakete aus. Das Betriebsergebnis in der Sparte »Post & Paket Deutschland« kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 108 auf 177 Millionen Euro.

Die Schwächen im Briefgeschäft durch im Zuge der Digitalisierung rückläufige Versandzahlen wurden zudem durch die umfassenden Portoerhöhungen zum 1. Juli mehr als ausgeglichen. Selbst unter Berücksichtigung eines weiteren Rückgangs der Briefmenge erwartet die Post 2020 aus dieser Sparte zusätzliche Einnahmen in Höhe von 280 Millionen Euro.

Insgesamt kletterte der Konzernumsatz der Deutschen Post DHL im Frühjahrsquartal um drei Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg um 2,9 Prozent auf 769 Millionen Euro. Der Konzern sei »insgesamt in guter Verfassung«, erklärte Firmenchef Frank Appel.

Neben dem Gewinn stiegen jedoch auch die Zahl der Beschwerden bei der Bundesnetzagentur. Wie die Behörde mitteilte, gingen von Januar bis Ende Juli 9.560 kritische Wortmeldungen ein – 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (6.700). Moniert wurden etwa verspätete Pakete oder falsch zugestellte Briefe.

Bei den Beschwerden geht es um die gesamte Post- und Paketbranche, die Kritik richtet sich also auch gegen Konkurrenten der Deutschen Post. In den meisten Fällen geht es aber um das frühere Staatsunternehmen, das mit großem Abstand Marktführer in Deutschland ist.

Unterdessen legte auch der Post-Konkurrent DPD Zahlen vor. Die Tochter der französischen Post konnte den Angaben zufolge ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 5,9 Prozent auf 904 Millionen Euro steigern. Dies lag an Preiserhöhungen und daran, dass die Firma Verträge mit margenschwachen Kunden gekündigt hatte. Pro Sendung wurde im Schnitt sieben Prozent mehr eingenommen. (dpa/jW)