Tariflohn auch bei Volkssolidarität

Brandenburg. Ab 1. Oktober wird der »Volkssolidarität Landesverband Brandenburg e. V.« wieder volles Mitglied des »Arbeitgeberverbandes Paritätische Tarifgemeinschaft e. V.« (PTG) sein. Damit werde einer der größten Anbieter ambulanter Pflege in Brandenburg erstmals tarifgebunden sein, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) vergangenen Freitag in einer Presseerklärung begrüßte. Für die rund 1.070 Beschäftigten aller Verbandsbereiche des Landesverbandes der Volkssolidarität werde damit der schon seit 1. Januar 2019 für die Sozialwirtschaft in Brandenburg gültige Flächentarifvertrag endlich angewendet, wie der zuständige Gewerkschaftssekretär Ralf Franke in der Mitteilung zitiert wurde. (jW)