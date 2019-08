gemeinfrei/de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flachsscheuer_in_Laren.jpg Das Heroisch-Geduldige kollektiver Arbeit: Max Liebermanns Ölgemälde »Flachsscheuer in Laren« (1887)

»Was kann politische Kunst? Könnte es so etwas wie eine kommunistische Kunst geben? Wie müsste sie aussehen?« Auf diese Fragen, so der Klappentext, möchte Stefan Ripplinger in drei Aufsätzen Antwort geben, die in dem Band »Kommunistische Kunst und andere Beiträge zur Ästhetik« versammelt sind. Mit dem Problem, was eine kommunistische Kunst sei – denn offensichtlich ist nicht alle Kunst per se kommunistisch – plagen sich die am Kommunismus Interessierten schon eine ganze Weile. Man könnte den Streit um Henrik Ibsen in der Sozialdemokratie oder den um »Die Maßnahme« von Bertolt Brecht und Hanns Eisler unter den singenden Arbeitern nennen, ebenso die Expressionismusdebatte, die recht zügig zu einer über einen möglichen Realismus wurde, oder auch die Auseinandersetzungen über Formalismus und sozialistischen Realismus in der DDR bis hin zu Heiner Müller und Peter Hacks.

Ripplinger setzt früher an. In seinem titelgebenden Aufsatz »Kommunistische Kunst« geht er bis in die Ur- und Frühgeschichte zurück. Kunst ist, was gemeinsam genossen, aber nicht gemeinsam verbraucht wird, was die Menschen verbindet und somit allen gehört, so Ripplinger. Seine Analyse setzt beim Gebrauch an, und so möchte er Kunst auch verstanden wissen – als Gebrauchskunst. Kunst sei etwas Gemeinsames, etwas Kommunes. Und also etwas Kommunistisches. »Die kommunistische Kunst ist ein Gewinn durch Teilen.«

Ripplinger schildert nun, wie sich die Kunst, die für ihn in deutlicher Anlehnung an Friedrich Engels zunächst eine urkommunistische gewesen sein soll, vom alten Ägypten übers Mittelalter bis zur Moderne veränderte. Vor allem durch Arbeitsteilung und Herrschaft, also durch die Klassengesellschaft. Nach der feudalen kam die bürgerliche Kunst, gegen die sich eine proletarische zu etablieren versuchte. Inzwischen herrscht bekanntlich die Kulturindustrie, die die Belieferung der Konsumenten mit den ihnen gefälligen Kulturprodukten im großen Maßstab regelt. Aber so sehr ins Detail geht Ripplinger nicht. Dabei wäre man gerne der Entwicklung der These weiter gefolgt, auch hätte weitere Literatur wie beispielsweise Arnold Hausers »Sozialgeschichte der Kunst und Literatur« oder Erich Auerbachs »Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur« im Zuge dessen diskutiert werden können. Doch so anziehend Ripplingers These vom Vorrang des Gebrauchs in der Kunst und von den durch sie hergestellten Bindungen unter den Menschen ist, so hat sie doch einen Mangel: Unklar ist, welcher Art diese Bindungen sein sollen. Offen und veränderbar, präzisiert Ripplinger, somit auch nicht verwendbar für den Faschismus. Aber müsste nicht auch etwas wie die Idee des Kommunismus hinzutreten, etwas Utopisches? Ist Kunst, gerade im Zuge der Vergeistigung in der Moderne, nicht mehr als nur Ritual wie in weit entfernten Vorzeiten?

Zwar wird Marx mit dem Ausspruch zitiert, dass der Kunstgegenstand das Kunstpublikum schafft. Aber welcher Art der Kunstgegenstand sein muss, um ein kommunistisches Publikum zu bilden, bleibt ohne Erörterung. Fraglich ist, ob die synonyme Verwendung von kommuner und kommunistischer Kunst die Sache trifft. Und ob man über den Gebrauch der Kunst sprechen kann, ohne den Werkcharakter zu berücksichtigen. Auch der zweite Aufsatz über Ideologie und Verdopplung in der Kunst enthält ausgesprochen interessante Beobachtungen, lässt aber zugleich vieles offen. Denn die Frage, die sich Ripplinger stellt – wann die Wirklichkeit durch die Kunst ideologisch bzw. wann sie eben gerade nicht ideologisch verdoppelt wird –, ist auf der augenfälligen Ebene bereits kompliziert. Noch komplizierter wird es, wenn man die Frage nicht nur auf der Ebene konkreter Zeichen oder Symbole (wie Nationalfähnchen) begreift, sondern auf der Ebene der Form selbst. Wie kann die ästhetische Form die kapitalistische Verdinglichung und Entfremdung durchbrechen, statt ihr zu erliegen? Theoretiker wie Theodor W. Adorno in seiner »Ästhetischen Theorie« und Georg Lukács in seiner »Eigenart des Ästhetischen« haben sich genau damit auseinandergesetzt.

Der Band schließt mit einem Text, der alltägliche und weniger alltägliche Beobachtungen aus »dem Leben eines Neuköllner Lumpenintellektuellen« als Tagebuch versammelt, mit einem großen Interesse an Namen, Zahlen, Zitaten, Referenzen und Korrespondenzen. Zu einer kommunistischen Kunst der Gegenwart und der Zukunft wäre jedenfalls noch mehr zu sagen und zu diskutieren.