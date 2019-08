Widerstand gegen Ausbeuter

Uncredited/CHINATOPIX/dpa Arbeiter zwischen den Weltmächten: Ein Beschäftigter im Hafen von Shanghai kontrolliert US-Autos der Firma Tesla

Vom 19. bis 22. Juli 2019 trafen sich mehr als 120 marxistische Ökonomen aus zwölf Ländern, darunter Kanada, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Indien, Irland, Japan, Mexiko, Russland, Großbritannien und die Vereinigten Staaten, an der University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, zum 14. Forum der World Association for Political Economy (WAPE).

Der ständige Ausschuss von WAPE versucht bei der Auswahl der Tagungsorte für das Forum an wichtige historische Ereignisse anzuknüpfen. So fand 2017 das 12. Forum zum hundertsten Jahrestag der Oktoberrevolution in Moskau statt. Das 13. Forum wurde anlässlich des zweihundertsten Geburtstags von Karl Marx in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht abgehalten. Hierbei wurde auch an den hundertsten Jahrestags der deutschen Novemberrevolution und die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert. Das Forum wurde von den deutschen Mitgliedern von WAPE zusammen mit dem ständigen Ausschuss unter Leitung von Allen Ding (bekannt als Referent auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018) organisiert und von junge Welt als Medienpartner unterstützt.

In Winnipeg wurde an den Generalstreik von 1919 erinnert, der Teil einer weltweiten Welle von Kämpfen der Arbeiterklasse nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Russischen Revolution war. Das Forum wurde von Vertretern der indigenen Bevölkerung, auf deren gestohlenem Land es stattfand, eröffnet. In einer Abschlusserklärung mahnten die Teilnehmer deren Rechte an.

Der WAPE-Vorsitzende Cheng Enfu hielt in der Eröffnungssitzung ein grundsätzliches Referat über »Einige Theorien bezüglich der Kommunistischen Partei Chinas, Staat und Klasse«. Dabei verwies er auf die Rolle der KPCh beim Aufbau des sozialistischen Staats: »Das Staatssystem oder der politische Charakter der Volksrepublik China ist die demokratische Diktatur des Volkes, geführt von der Arbeiterklasse, basierend auf dem Bündnis von Arbeitern und Bauern«, sagte Cheng. Der Staat sei ein Klassenstaat. In der gegenwärtigen Phase existierten Klassen, Klassenkampf und feindliche Kräfte sowohl innerhalb Chinas als auch weltweit. Cheng führte aus, dass in der VR China das Hauptgewicht nicht mehr auf Klassenwidersprüche gelegt werden müsse, dass aber aufgrund von Faktoren innerhalb und außerhalb Chinas eine fortwährende Klassenanalyse notwendig sei. Der Klassenkampf werde noch auf lange Zeit existieren, und er könne sich unter bestimmten Umständen durchaus intensivieren. Das Ziel der Abschaffung der Klassen werde über eine lange historische Periode andauern und setze die Konsolidierung und Entwicklung des sozialistischen Systems voraus.

Nach der Eröffnungssitzung wurde das gut ausgearbeitete Tagungsprogramm in zwei Plenarsitzungen und 13 Fachgruppensitzungen mit Referaten und Diskussionen fortgeführt. Daneben wurden fünf Grundsatzreferate gehalten.

Unter anderem referierte María Páez Víctor über ökonomische, politische und militärische Angriffe, die gegen Venezuela geführt werden. Allein aufgrund der Sanktionspolitik der USA sei zwischen August 2017 und Ende 2018 der Verlust von circa 40.000 Menschenleben in Venezuela zu beklagen gewesen. Solidarität mit dem Land sei eine wichtige Aufgabe der internationalen Bewegung. Das wurde auch in der Abschlusserklärung des Forums hervorgehoben.

Unter Betonung der Unterschiede von Unterdrücker- und unterdrückten Nationen kam das WAPE-Forum zu dem Schluss: »Die Arbeiter und ihre Organisationen sollten sich … auch allen Formen des Faschismus und der rechtsextremen Ideologie widersetzen, die alle darauf abzielen, das Volk zu spalten; und insbesondere sollten sie sich entschieden allen Formen des ›ethnischen‹ oder ›kulturellen‹ Nationalismus widersetzen und anerkennen, dass die Nationalitätsrechte allen, die auf nationalem Gebiet leben, gleichermaßen offenstehen.« Diese müssten auch alle diejenigen verteidigen und für sie eintreten, die in ihren eigenen Ländern von ihren eigenen Kapitalisten unterdrückt würden. Vor allem in den Ländern der »ersten Welt« bestehe die Pflicht der Arbeiterklasse darin, ihre eigenen Regierungen daran zu hindern, in den Krieg zu ziehen, und die territoriale und wirtschaftliche Souveränität der »dritten Welt« zu verteidigen, welche die Kontrolle der natürlichen Ressourcen und den gleichberechtigten und ungehinderten Zugang zu den Weltmärkten einschließt; es sei also ihre Pflicht, gegen die Entsendung von Truppen ins Ausland, gegen den Waffenhandel, gegen Sanktionen zu sein und alle Länder, die sich der wirtschaftlichen und militärischen Aggression der Imperialisten widersetzen, zu unterstützen.

Zu den ökonomischen Ursachen der analysierten Entwicklung wurde unter anderem festgehalten: »Die gegenwärtige Situation ergibt sich aus der Krise dieses Weltsystems: Erstens sind die imperialistischen Nationen immer unfähiger, ihre eigenen Volkswirtschaften zu verwalten und zu erhalten, was sich in dem Finanzcrash von 2008 und der anhaltenden Stagnation dieser Volkswirtschaften manifestiert; zweitens droht der wirtschaftliche Aufstieg des sozialistischen Chinas ihre bisher erreichte monopolistische Dominanz zu beenden.« Das 15. Forum von WAPE soll 2020 in Athen stattfinden.