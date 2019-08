Ungebetene Besucherin des Tages: Margarete Bause

Peter Kneffel/dpa Immer dabei, wenn es gegen China geht: Margarete Bause, hier im Jahr 2016 als Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag

Damit die Beziehungen zwischen den Staaten nicht durch kulturelle Fauxpas oder verbale Missverständnisse beschädigt werden, gibt es das diplomatische Protokoll. Machtlos ist dieses Regelwerk aber dann, wenn Vorsatz statt Dummheit zum Tragen kommt.

Wie hier: Am 23. August sollte eigentlich der »Parlamentsausschuss Digitale Agenda« nach China fahren und lernen, wie die Zukunft funktioniert. Da der Bundestag jedoch unbedingt Margarete Bause auf die Teilnehmerliste setzen musste, die nicht einmal Mitglied des Gremiums ist, droht die komplette Reise zu scheitern – denn die Grüne ist eine Art antichinesisches Einsatzkommando. Sie hat zum Thema Digitales nichts beizutragen, geißelt aber Land und Leute ständig wegen diesem und jenem. Ihre Einreise wurde abgelehnt.

Solche Aktivisten vom Schwadronieren abzuhalten ist das gute Recht jedes Staates, sollte man meinen. Dass die Visaverweigerung richtig war, beweist Bause prompt – sie lamentierte am Montag von einer »Erpressung des Bundestages«, die man nicht hinnehmen dürfe. Was will die Grüne tun? Das Joschka-Fischer-Friedenskorps schicken und ihre Einreise militärisch erzwingen?

Es ist nicht der erste Ärger mit fragwürdigen Delegationen deutscher Provenienz. Ende Juli hatte sich FDP-Chef Christian Lindner unverfroren in die Hongkonger Politik eingemischt und daraufhin deutliche Worte seiner Gastgeber geerntet. »Chinese schreit Lindner 30 Minuten lang an«, titelte der Merkur fassungslos. Ist doch spätestens seit Kaiser Wilhelm dem Letzten klar, dass es Bewohner dieses Landes »niemals wieder« wagen dürfen, einen Deutschen auch nur »scheel anzusehen«.

Innere Angelegenheiten anderer Staaten sind etwas, das Deutschland – siehe Wilhelm, siehe Adolf – noch nie interessiert hat. Außenpolitik betreiben andere; die BRD hält es mit der Tradition und macht Weltinnenpolitik.