Freude und Skepsis

Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters Die Menschen in Khartum feierten am Sonntag die Einigung zwischen Militärrat und Oppositionsbündnis

Am Sonntag haben der regierende Militärrat und das Oppositionsbündnis »Kräfte für Freiheit und Wandel« (FFC) den zweiten Teil im Einigungsprozess besiegelt. Die vereinbarte »Verfassungserklärung« basiert auf dem Mitte Juli beschlossenen Abkommen zur Machtteilung und beinhaltet weitergehende Detailfragen zu Form und Inhalt einer Übergangsregierung für die kommenden drei Jahre und drei Monate. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag meldete, soll eine umfassende Vereinbarung am 17. August im Beisein ausländischer Regierungsvertreter unterzeichnet werden.

Am 18. August soll dann der aus sechs zivilen und fünf militärischen Vertretern gebildete »Oberste Rat« den regierenden Militärrat ablösen und die Bildung einer neuen Regierung überwachen. Zwei Tage später sollen die FFC einen neuen Übergangsregierungschef benennen und dieser dann am 28. August die 20 Kabinettsmitglieder bestimmen, die ebenfalls von den FFC nominiert werden, bis auf die Positionen für das Verteidigungs- und Innenministerium. Die Inhaber dieser beiden Schlüsselressorts werden von den Militärvertretern im Obersten Rat ernannt.

Das Übergangsparlament wird über 300 Sitze verfügen, von denen 67 Prozent für das Oppositionsbündnis und mindestens 40 Prozent für Frauen reserviert sind. Laut den FFC wurde auch eine Regelung zur Einbindung der paramilitärischen Truppe RSF gefunden. Die Miliz, die von der Protestbewegung für das Massaker vom 3. Juni mit mehr als 130 Toten und Hunderten Verletzten verantwortlich gemacht wird, sei fortan den Streitkräften Rechenschaft schuldig, wie FFC-Sprecher Monzer Abu Al-Maali gegenüber AFP sagte.

Entgegen der optimistischen Freude der Sudanesen auf den Straßen lehnte die Kommunistische Partei Sudans (SCP) am Sonnabend die Einigung zwischen dem Militärrat und den »Kräften für Freiheit und Wandel« ab. Was durch letztere auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Einigung mitgeteilt worden sei, »richtet sich gegen einen zivilen Staat, den die Massen fordern«, und manifestiere die Dominanz des Militärs, wie die SCP von der Sudan Tribune zitiert wird. Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatte sich die Partei, die treibende Kraft der Protestbewegung ist, von den Verhandlungen zurückgezogen. Sie besteht darauf, dass sich das Militär vollständig zurückzieht und die Macht im Land den zivilen Kräften überlässt. Die SCP rief in ihrer Mitteilung vom Sonnabend dazu auf, die Eskalation in verschiedener Weise, so mit Generalstreik und zivilem Ungehorsam, fortzuführen, bis es eine echte demokratische zivile Regierung gebe.