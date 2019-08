SPD: Bald Einigung bei »Grundrente«

Rüdersdorf. Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass die Koalition ihren Streit um die Einführung einer sogenannten Grundrente »in diesem Sommer« beilegt. Das sagte Heil am Montag in Rüdersdorf bei Berlin. 2021 solle die Grundrente in Kraft treten. Geplant ist ein Aufschlag für die Bezieher von Minirenten. Die SPD lehnt eine Prüfung der Bedürftigkeit ab, CDU und CSU pochen darauf. (dpa/jW)