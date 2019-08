Rote Fahne im Kaisersaal

Christian Charisius/dpa Keine »republikanische« Möblierung: Kaisersaal im Hamburger Rathaus (7.2.2015)

Im Kaisersaal des Hamburger Rathauses geschah am Montag, nun ja, »Revolutionäres«. Mit einer roten Fahne verhüllte Norbert Hackbusch, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion, eine Büste von Kaiser Wilhelm I. Zwar war das nur ein Gag für die Fotografen, aber einer mit ernsterem Hintergrund: Die Fraktion will mit einem Antrag in der Bürgerschaft erreichen, dass ein Jahrhundert nach der Revolution von 1918/19 die Umbrüche dieser Zeit endlich Niederschlag im Rathaus finden. Kern des Antrag: Der Kaisersaal soll in »Republikanischer Saal« umbenannt und umgestaltet werden.

Mit vielen Veranstaltungen und hehren Worten sei in Hamburg 2018 das Jubiläum der Novemberrevolution begangen worden, erklärte Hackbusch. Die SPD habe etwa die Einführung des Frauenwahlrechts groß gefeiert. Doch im 1897 fertig gestellten Rathaus finde man bis heute »keinen einzigen Hinweis« auf die Errungenschaften dieser Zeit und auf die Arbeiterbewegung. »Dieses Haus ist Ende des 19. Jahrhunderts bewusst inszeniert worden, es ist gemachte Geschichte«, so der Linken-Politiker. Dass die SPD nie daran gerüttelt habe, dass der zweitgrößte Saal ausgerechnet Kaiser Wilhelm II. gewidmet ist, sei »unvorstellbar«.

Das Hamburger Rathaus sei groß »in dem, was es nicht zeigt«, kritisierte auch Historiker Jürgen Bönig. In dem Neorenaissancebau kämen weder die Republik noch die Arbeiter vor. »Das Rathaus tut so, als gebe es die ständische Gesellschaft noch«, sagte Bönig, es sei eine »Stein gewordene, harmonisierende Lüge«. Es werde verschwiegen, dass es die Arbeiter gewesen seien, die Hamburg groß gemacht und eine demokratische Republik erzwungen hätten.

»Geradezu omnipotent dominieren in der Gestaltung der Säle weiterhin allegorische, teilweise nationalistisch aufgeladene Gemälde sowie das Bürger- und Kaufmannstum«, heißt es im Antrag, der in zwei Wochen eingebracht werden soll. Es sei an der Zeit, »einen neuen Geist« in das Hamburger Rathaus einziehen zu lassen und die »Gesamtgestaltung zu überdenken«. Neben der Umbenennung des Kaisersaals beantragt die Fraktion, dass an »gut sichtbarer Stelle« ein Porträt von Heinrich Laufenberg angebracht wird, Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates von November 1918 bis Januar 1919.

Im Plenarsaal soll nach dem Willen der Linken ferner eine Gedenktafel für die Frauenrechtlerin Helene Lange angebracht werden, die im März 1919 als Alterspräsidentin die erste demokratisch gewählte Bürgerschaft eröffnete. Dann soll das lokale Revolutionsgeschehen intensiver erforscht und ein »würdiger Erinnerungsort« geschaffen werden. Schließlich werden Institutionen wie Archive und Museen gebeten, nach der roten Fahne Ausschau zu halten, die von November 1918 bis März 1919 am Rathaus wehte. »Vielleicht liegt die ja noch irgendwo herum«, so der Historiker Michael Joho, Mitarbeiter der Fraktion.

In der Rathausdiele gibt es zwar eine Erinnerungstafel, die indirekt Bezug auf die Novemberrevolution nimmt – die halten Hackbusch und Joho allerdings für sehr bedenklich. Die Tafel gedenkt der 17 Freikorpssoldaten, die bei den Kämpfen um das Rathaus im Zuge der »Sülzeunruhen« im Juni 1919 (siehe jW vom 22.6.) ums Leben kamen. Nicht erwähnt sind die vielen zivilen Opfer der Kämpfe und des nachfolgenden Einmarsches der Reichswehr in Hamburg.

Historiker Bönig wies daraufhin, dass weder im Rathaus noch sonst in Hamburg an Ereignisse wie die Gründung des Arbeiterbildungsvereins oder das Wirken der in der Hansestadt besonders starken Genossenschaften erinnert werde. Es sei an der Zeit, die »Inhalte demokratischen und republikanischen Strebens besonders der Arbeiterbewegung« im Rathaus sichtbar zu machen.