Berlin will eigene Schiffe im Persischen Golf

Slubice. Die Bundesregierung will im Persischen Golf mitmischen. »Wir wollen eine europäische Mission«, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag bei einem Besuch im polnischen Slubice. »Es ist allerdings auch absehbar, dass es sicherlich noch Zeit in Anspruch nehmen wird, die EU davon zu überzeugen.« Maas betonte, dass es der Bundesregierung um eine Beobachtermission gehe. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums ließ keinen Zweifel daran, dass sich die deutsche Marine an einer solchen Mission auch beteiligen könnte. »Gehen Sie mal davon aus, dass die deutsche Marine bisher alle Anforderungen, die an sie herangetragen worden sind, leisten konnte. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht in Zukunft auch so sein soll«, sagte der Sprecher am Montag gegenüber dpa. (dpa/jW)