Kapitalistische Misswirtschaft

Zu jW vom 13./14.7.: »›Der Osten wird vom Westen verwaltet und beherrscht‹«

Als 63jährige ehemalige DDR-Bürgerin kann ich der Analyse von Yana Milev, dass die DDR vom Westen kolonial erobert und kulturell ausgelöscht wurde, voll zustimmen. Allerdings wird das Verhalten der »Ossis« vor und nach der Wende falsch interpretiert. Denn nach meiner Beobachtung war eine große Mehrheit der »Ossis« bereit, für einen wirtschaftlichen Aufschwung und die »Befreiung« von der sozialistischen Sexual-, Familien- und Arbeitsmoral alles, vor allem ihren »sicheren« Arbeitsplatz und die soziale Sicherheit (…), zu »opfern«. Die DDR-Oberen verstanden nicht, dass sich geschichtliche Einbrüche grundsätzlich dann ereignen, wenn die Mehrheit des Volkes ökonomisch und technologisch trotz größter Anstrengungen keinen Fortschritt mehr sieht. Der Marxismus lehrt genau dies als Triebkraft jeder Entwicklung (…). Denn wenn ökonomische Einbrüche oder längerer Stillstand Menschen die Lebenszeit rauben, dann helfen auch keine noch so schönen Worte von einer sozialen Gemeinschaft. Auch die heutigen Freiheitsphrasen verpuffen angesichts gravierender Fehlentscheidungen wie (…) der Privatisierung der Bahn, von kommunalen Wohnungen und anderen Daseinsvorsorgeeinrichtungen, (…) Aufrüstung und Hetze gegen Russland, Kriegsbeteiligung im Ausland, Steuergeschenken an Großkonzerne, um zukunftslose Arbeitsplätze zu sichern (z. B. bei VW, Stein- und Braunkohle). Kurz: Der Bürger zahlt für die Privilegien und Schulden der Reichen und Karrieristen, damit die weiterhin Gewinne einfahren können. (…) Soviel volksfeindliche Misswirtschaft hat nicht mal die DDR gekannt. (…)

Kornelia Mücksch, Schkeuditz

Gewollte Unberechenbarkeit

Zu jW vom 23.7.: »Angriff auf ­Versammlungsrecht«

Schon sehr lange werden unbestimmte Begriffe wie »Befürwortung von Gewalt«, »öffentliche Sicherheit« usw. in der Rechtsprechung benutzt, um im konkreten Anwendungsfall das Gesetz zu umgehen. Einflussnahmen von seiten kapitalistischer Konzerne und Parteien sind an der Tagesordnung. Es sind keine Gesetze, sondern »Gesetzesattrappen«, die zur Anwendung kommen. Die Entleerung der »Demokratie« durch unbestimmte Rechtsbegriffe gibt dem Staat die Möglichkeit, deren Anwendung nach Belieben zu interpretieren. Oder, einfach gesagt, staatliches Handeln wird unvorhersehbar und unberechenbar und bewirkt Angst, die wiederum zur Stabilisierung der Machtverhältnisse genutzt wird. Kapitalismus ergeht sich ständig in demokratischer Rhetorik, die mit der kapitalistischen Realität absolut nichts zu tun hat. (…) Bei den politischen Gerichtsverfahren geht es entsprechend weniger um Bestrafung als darum, Angst zu erzeugen. Angst, die die Menschen davon abhalten soll, öffentlich ihre Meinung zu sagen oder an Kundgebungen teilzunehmen – das ist Teil der Herrschaftstechnik.

Manfred Guerth (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Gegen Untertanengeist

Zu jW vom 26.7.: »Keiner von da oben«

Als langjähriger Leser der jW möchte ich als Reaktion auf den Nachruf zum Tod von Helmut Müller zunächst meiner Genugtuung über die guten Worte, die Ellen Brombacher für einen bescheidenen Menschen fand, Ausdruck verleihen. Ohnehin bin ich der Meinung, dass wir, die wir für eine bessere Welt eintreten, »da unten« sind. (…) Wobei mich Untertanengeist befremdet. Ein Schlüsselroman für mein Leben ist der Roman »Der Untertan« von Heinrich Mann. Zudem waren und sind folgende Zeilen aus dem »Einheitsfrontlied« von Brecht für mein Leben eine Richtschnur: »Und weil der Mensch ein Mensch ist / Drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. / Er will unter sich keinen Sklaven seh’n / Und über sich keinen Herrn.« (…) In der Hoffnung, dass dieser widerliche Untertanengeist einmal der Vergangenheit angehört, möchte ich meine Zuschrift beenden.

Jürgen Kalisch, Berlin

Reiner Zynismus

Zu jW vom 27./28.7.: »Jeder zweite Rentner ist arm«

Aus der Höhe einer Altersrente kann nicht auf Bedürftigkeit geschlossen werden? Das ist Zynismus in Potenz. Meine Frau erhält nach der Rentenerhöhung 380 Euro, sie ist also von mir finanziell abhängig, der ich bereits mit 50 Jahren wegen Erwerbsunfähigkeit berentet worden war. Zu DDR-Zeiten pflegte meine Frau nach dem Tod ihrer Eltern ihre blinde Großmutter. Als diese zwei Jahre später verstarb, war unser Sohn geboren, der mit sechs Jahren erkrankte. Meine Frau musste ihre Arbeit aufgeben in der inzwischen vom Kapital vereinnahmten Welt und fand später keine Anstellung mehr, wenn man Beschäftigungsmärchenzeiten für 1,80 Euro die Stunde einmal außer acht lässt. Abgesehen davon, dass im ersten und einzigen Sozialstaat auf deutschem Boden Frauen mit 60 das Rentenalter erreicht hatten, gab es die sicher nicht allzu üppige Rente aber ohne Abstriche, denn die Krankenversicherung zum Beispiel war ja im Arbeitsleben bereits abgezogen. Heute wird noch mal kassiert. Und wer im Alter krank ist, bezahlt außerdem die nicht rezeptpflichtige Medizin. Danke, dieses System ist menschen- oder besser lebensfeindlich. Schade, dass das so viele nicht begreifen und, anstatt Besitz von den Produktionsmitteln zu ergreifen, sich von rechten Rattenfängern umgarnen lassen.

E. Rasmus, per E-Mail

Kinderspiel

Zu jW vom 31.7.: »Britischer Kurswechsel«

Das alte Kinderspiel wird von London neu aufgeführt. Fritzchen beschwert sich bei seiner Mutter: »Ich saß ganz friedlich da; auf einmal hat der Egon zurückgeschlagen.« Die Briten haben zuerst einen iranischen Tanker gekapert; erst dann hat der Iran ein britisches Schiff festgesetzt. Und nun soll sich die deutsche Bundeswehr an einer Eskalation in der Straße von Hormus beteiligen. Dabei ist die Lösung ganz einfach: Unter Vermittlung der UNO lässt Britannien den vor Gibraltar aufgebrachten iranischen Tanker friedlich weiterfahren, und der Iran lässt das britische Schiff frei.

Hartmut Bernecker, Bietigheim-Bissingen