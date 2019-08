»Es ist hier nicht viel schlimmer als im Westen«

Yuri Maltsev /Reuters Es mag einige im Westen überraschen: Die meisten Menschen in Russland leben ein ganz normales Leben, wie hier in Wladiwostok (7.5.2019)

Zuletzt gingen in Moskau mehrere tausend Menschen auf die Straße, um für Presse- und Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Wie ist es um diese in Russland bestellt?

Erst kürzlich haben mich Kollegen in Deutschland gefragt, ob ich im russischen Fernsehen offen sagen kann, dass Wladimir Putin kein guter Präsident ist. Ich habe sie gefragt, ob sie im deutschen Fernsehen offen sagen können, dass Putin ein guter Präsident ist.

Für solch eine Aussage wird in Deutschland oder Österreich kein Journalist eingesperrt. Russland dagegen liegt im globalen Pressefreiheitsindex von »Reporter ohne Grenzen« auf Platz 149.

Ich habe seit drei Jahren eine wöchentliche Radioshow in einem staatlichen, populären Radiosender. Ich habe 35 Minuten freie Sprechzeit. Ich bin links, ich bin Marxist, ich spreche meine Gedanken direkt und klar aus. Gegen die Regierung, gegen ihre Wirtschaftspolitik, gegen den Premier.

Sind Sie in Ihrer Arbeit als Oppositioneller staatlichen Eingriffen ausgesetzt?

Nein. Es gibt keine Zensur in direkter Form, aber ein paar Regeln, die ich befolgen muss. Ich kann schon sagen, dass die politischen Führer unseres Landes keine gute Politik machen.

Aber Sie erwähnen Putin nicht namentlich?

Nein, normalerweise nicht. Das ist eine besondere Situation. Wenn ich einen kritischen Kommentar zur Erhöhung des Pensionseintrittsalters schreibe, kann es passieren, dass ihn eine Zeitung nicht veröffentlicht. Aber wenn ich für die New York Times einen Artikel darüber schreibe, dass es notwendig ist, ein Kommunist zu sein, wird er auch nicht veröffentlicht. Dennoch: Es gibt russische Tageszeitungen, in denen man unmissverständlich kritische Wörter über Putin lesen kann.

Ohne jede Einschränkung?

Ja, aber diese Medien sind nicht wirklich populär. Es stimmt, dass wir große Probleme mit dem demokratischen Frieden haben, aber es ist nicht viel schlimmer als im Westen. Im Westen gibt es kaum Selbstkritik. Dabei gibt es für sie genügend Anlässe. Europa mag in mancher Hinsicht zivilisierter sein, aber es gibt fast die gleichen Mechanismen der Manipulation.

Wie erklären Sie sich den Erfolg Putins?

Ich kann eine konkrete Antwort geben. Schaut man sich die Wirtschaftszahlen der letzten 28 Jahre an, seit der Transformation von ineffizienter Planwirtschaft hin zu effizienter Marktwirtschaft, stellt man einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 15 Prozent fest.

Gleichzeitig gibt es aber große Unterschiede zwischen Arm und Reich.

Ja, es gibt eine gesellschaftliche Kluft. Maximal ein Fünftel der Menschen in Russland hat einen Lebensstandard wie die Mittelklasse im Westen. Dann gibt es noch die 50 Prozent, die ein monatliches Einkommen unter 30.000 Rubel haben. Das sind umgerechnet etwa 400 Euro. Davon kann auch in Russland niemand gut leben. Hinzu kommt eine regionale Differenzierung. In Moskau gibt es viele Menschen, die besser leben als jene in Wien. In den ländlichen Gebieten Russlands ist die Situation hingegen deutlich schlechter.

Warum sind linke Alternativmodelle für die breite Masse oft nicht attraktiv?

Das ist schwer zu beantworten. Unsere Geschichte verläuft wie der Fluss Düna: nicht gleichmäßig, sondern mit vielen Richtungswechseln. Von primitivem Feudalismus und Sklaverei geht es grundsätzlich in Richtung einer mehr oder weniger demokratischen Gesellschaft.

Wie lässt sich heutzutage etwas bewegen?

Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, in dem politische und soziale Kräfte so auftreten müssen, wie sie es Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts taten. Damals war die Leibeigenschaft zwar schon abgeschafft, aber arme Leute hatten kein Recht, Land zu besitzen, und die Verhältnisse waren scheinbar zementiert. Aber dann hat sich die Situation innerhalb von 20 Jahren gedreht. Eine neue soziale Klasse entstand. Wir befinden uns nun in einer ähnlichen Situation.

Was wäre für eine linke Alternative erforderlich?

Es braucht eine starke, linke Partei mit disziplinierten Mitgliedern, die ehrenamtlich arbeiten. Das ist natürlich eine bolschewistische Ansicht. Entweder man arbeitet in der Partei mit, oder man kann kein Mitglied sein. Zuerst braucht es eine breite Graswurzelbewegung, dann eine demokratische Entscheidungsfindung in der Partei und schließlich Disziplin in der Umsetzung. Nur so kann eine linke Bewegung Erfolg haben.

Liegt das Problem auch in der Kommunikation linker Politik?

Wenn Sie einen modernen Linken fragen, ob etwas gut oder schlecht ist, ob etwas ein Fort- oder Rückschritt ist, wird er sagen: Ich weiß es nicht, wir müssen zuerst die Narrative dahinter erfragen. Gewöhnliche Leute können mit so einer Aussage niemals etwas anfangen. Wenn man links sein will, muss man mutig, bestimmt und verantwortungsbewusst sein. Warum ist die Rechte so erfolgreich? Weil sie stark und entschlossen agiert. Sie sagen den Leuten, dass sie wissen, welcher Weg zu gehen ist, was gut und was schlecht ist.

Sie sprechen von Populismus.

Nein, das ist kein Populismus. Ich glaube, die meisten werden bei diesen Aussagen denken, dass das altmodischer Bolschewikensprech ist. Aber es braucht eine neue linke und präzise Herangehensweise.