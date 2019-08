SPD fordert neue Ziele für die Deutsche Bahn

Berlin. Die SPD will die Deutsche Bahn angesichts ihrer wichtigen Rolle für den Klimaschutz auf neue Unternehmensziele verpflichten. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol forderte, Gewinndruck aus dem Unternehmen herauszunehmen. »Dabei kann auch eine Lösung sein, dass wir übergangsweise aushalten, dass die Schulden der Deutschen Bahn AG weiter ansteigen«, sagte Bartol am Sonnabend. Die Union hat in der Debatte um Satzungsänderungen bei der Deutschen Bahn vor einem »Freibrief für höhere Schulden« für den bundeseigenen Konzern gewarnt. (dpa/jW)