Teilnehmerrekord bei CSD in Hamburg

Hamburg. Mehr als 240.000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Sonnabend beim Umzug zum »Christopher Street Day« in Hamburg ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung gesetzt. Damit konnte der Teilnehmerrekord aus dem vergangenen Jahr übertroffen werden, wie der Veranstalter Hamburg Pride e. V. mitteilte. Überschattet wurde die Demonstration in diesem Jahr durch einen Brand auf einem der Lastwagen. Das Fahrzeug der Initiative »Queer Refugees Support« geriet während der Kundgebung in Brand. Einige Personen wurden leicht verletzt. (dpa/jW)