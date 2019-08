Klimaschutzbewegung gibt sich kämpferisch

Dortmund. Vertreter der »Fridays for Future«-Bewegung haben zum Abschluss ihrer Tagung in Dortmund die Bevölkerung aufgerufen, sich am 20. September an Demonstrationen für den Klimaschutz zu beteiligen. »Wir rufen alle Generationen auf, auf die Straße zu gehen, weil die junge Generation nicht alleine das Klima retten kann und sollte«, sagte Carla Reemtsma vom Organisationsteam des Sommerkongresses am Sonntag. Am 20. September will das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung ein Paket mit konkreten Maßnahmen beschließen. An dem ersten bundesweiten Treffen der Klimaschutzbewegung hatten nach Angaben der Veranstalter seit Mittwoch insgesamt rund 1.700 Menschen teilgenommen. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz des Treffens.

Auch in dieser Woche wollen Klimaschutzaktivisten mobil machen. Zu einem am Sonnabend in Pödelwitz bei Leipzig gestarteten »Klimacamp« werden bis zum 12. August rund 1.000 Teilnehmer erwartet. (dpa/jW)