Warnung vor rechten Scheingewerkschaften

Erfurt. Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident hat vor rechten Umtrieben in Betriebsräten gewarnt. »Wir stellen fest, dass die neue Rechte ganz gezielt versucht, nicht nur den politischen Raum, sondern auch den sozialen Raum zu erobern«, sagte Stephan Kramer am Sonnabend der Deutschen Presseagentur. Kramer bezog sich auf die Gruppierung »Zentrum Automobil«. Sie sorgte vor kurzem mit einem Video für Aufsehen, in dem die Entlassung von zwei Daimler-Beschäftigten als »völlig absurd« bezeichnet wird. Ihnen wurde bereits 2018 gekündigt, weil sie einem türkischstämmigen Kollegen Bilder zugesandt hatten, mit denen Moslems verächtlich gemacht wurden. (dpa/jW)