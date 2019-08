EU nominiert Georgiewa für IWF-Direktorenposten

Paris. Die EU hat die Vizechefin der Weltbank, Kristalina Georgiewa, für den höchsten Posten des Internationalen Währungsfonds (IWF) nominiert. Die Bulgarin sei nun die »europäische Kandidatin« für die Nachfolge von IWF-Chefin Christine Lagarde, teilte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag abend auf Twitter mit. Georgiewa hatte sich in einer Abstimmung der EU-Staaten mit 56 Prozent der Länder gegen den früheren Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem durchgesetzt, der laut der Financial Times der bevorzugte Kandidat der Bundesregierung und des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) war. (AFP/jW)