Hassverbrechen in El Paso

In den USA ist es am Wochenende binnen 24 Stunden zu drei Schießereien gekommen, bei denen 29 Menschen getötet wurden.In Chicago, Illinois, wurden sieben Menschen verletzt, als in der Nähe eines Parks aus einem Auto heraus auf eine Personengruppe geschossen wurde, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt, Festnahmen habe es nicht gegeben. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag wurden in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio nahe einer Bar im Zentrum neun Menschen erschossen, 16 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Beamte töteten den Angreifer. Zu seinen Motiven konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Die Bundespolizei FBI schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Mindestens 20 Todesopfer und 26 Verletzte forderte ein Massaker in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso. Der mutmaßliche Täter, ein 21jähriger Weißer, ergab sich. Polizeichef Gregory Allen sagte, es gebe ein »Manifest«, das auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme. In dem Pamphlet heißt es unter anderem, der Angriff sei »eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas«. In dem vierseitigen Text wird außerdem Unterstützung für den Rassisten formuliert, der Mitte März in Neuseeland zwei Moscheen angegriffen und 51 Menschen getötet hatte. Die New York Times berichtete, der Text sei 19 Minuten vor dem ersten Notruf in El Paso online gegangen. Der Gouverneur von Texas, Gregory Abbott, kündigte bei einer Pressekonferenz an, die Strafverfolgung werde sich nicht nur auf den Vorwurf des Mordes, sondern auch auf den eines Hassverbrechens konzentrieren. Zudem ermittelt das FBI wegen »inländischem Terrorismus« gegen den Täter.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador teilte in einer Videobotschaft mit, unter den Toten seien drei Mexikaner, sechs weitere wurden nach Angaben des Außenministeriums verletzt, darunter ein zehnjähriges Mädchen. López Obrador sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. US-Präsident Donald Trump nannte die »hasserfüllte Tat« tragisch und einen »Akt der Feigheit«. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen zu töten, schrieb er auf Twitter. (dpa/jW)