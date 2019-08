Kohlekraftwerk blockiert

Uwe Anspach/dpa

Klimaschutzaktivisten vom Bündnis »Ende Gelände« sind am frühen Sonnabend morgen in das Areal des Kohlekraftwerks in Mannheim eingedrungen und haben den ganzen Tag über die Zufahrt blockiert. Einige waren auf ein Förderband gelangt, um den Kohlenachschub zu einem der Blöcke zu unterbrechen. Man wolle mit der Aktion ein Zeichen setzen gegen den CO2-Ausstoß der Anlage, wie ein Sprecher des Bündnisses der Deutschen Presseagentur sagte. Nach gut zwölf Stunden verließen die rund 100 Aktivisten die Anlage freiwillig, wie die Polizei mitteilte. (dpa/jW)