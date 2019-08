»Wem genügen zwei Krankenhäuser in Duisburg?« Veranstaltung aus der Bildungsreihe »Marx in Marxloh«, mit Tobias Michel (Sachverständiger und Berater für Interessenvertretungen in Kliniken und Heimen). Sonntag, 4.8., 11 Uhr, Jugend- und Kulturverein, Kaiser-Wilhelm-Str. 284, Duisburg. Veranstalter: Freidenkerverband NRW

»64 Monate Waldspaziergang am Hambacher Wald«. Der nächste: Sonntag, 4.8., 11.30 Uhr, Einfahrt zum Kieswerk Collas, an der Landstraße zwischen Buir und Morschenich, gegenüber der Mahnwache. Info: naturfuehrung.com/hambacher-forst/

»Kein atomares Wettrüsten – auch in Gronau Urananreicherung sofort beenden«. Kundgebung im Vorfeld des Hiroshima-Gedenktages. Sonntag, 4.8., 13 Uhr, Haupttor der Urananreicherungsanlage, Röntgenstr. 4, Gronau. Veranstalter: Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen u. a.

»Führung durch die Dauerausstellungen in der Zwangsarbeiterbaracke«. Themenbereiche: Zwangsarbeit im Norden Hamburgs, Alltag im Lager Kowahl & Bruns, Leidensweg Matla Rozenberg, Emil Bruns – vom Kriegsverbrecher zum Kriegsgewinnler, Nachkriegsnutzung als Notunterkunft. Sonntag, 4.8., 14 Uhr, Wilhelm-Raabe-Weg 23, Hamburg. Veranstalter: Willi-Bredel-Gesellschaft Geschichtswerkstatt e. V.

»Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestages der Ermordung von Hilde Coppi«. Sonntag, 4.8., 15 Uhr, Jugendherberge »Hilde Coppi«, Rechenberg-Bienenmühle, OT Holzhau. Veranstalter: Rotfuchs (RG Freiberg)