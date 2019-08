Listen und Bündnisse

Sebastian Scheiner/AP/dpa Ehud Barak, Stav Schaffir und Tamar Sandberg (v. l. n. r.) verkünden in Tel Aviv die Gründung der Liste »Demokratisches Lager« (25.7.2019)

Israel ist im Wahlkampfmodus. Nachdem es dem amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nach den Wahlen im April nicht gelungen war, eine neue Regierung zu bilden, wird am 17. September erneut gewählt.

Die politische Landschaft ist in Bewegung. Am vergangenen Donnerstag endete die Frist zur Registrierung von Parteien, Listen und Wahlbündnissen. 120 Sitze sind in der Knesset, dem israelischen Parlament, zu vergeben.

Jüngste Prognosen des israelischen Fernsehsenders Channel 12 sehen die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu bei 30 Mandaten. Sein Herausforderer Benjamin »Benny« Gantz, dessen Partei »Chosen Lejisrael« (Widerstandskraft für Israel) mit der liberalen Partei »Jesch Atid« (Es gibt eine Zukunft) von Jair Lapid und der erst im Januar gegründeten »Telem« des früheren Verteidigungsministers Mosche »Bogie« Jaalon das gemeinsame Wahlbündnis »Kachol Lavan« (Blau-Weiß) bildet, könnte auf 28 Sitze kommen. Das Bündnis wird von drei ehemaligen Generalstabschefs der israelischen Streitkräfte geführt: Gantz, Jaalon und Gavriel »Gabi« Ashkenasi. Lapid ist ehemaliger Fernsehjournalist. »Israel Beitenu« (Unser Haus Israel) des früheren Außenministers Avigdor Lieberman werden zehn Sitze vorausgesagt. Ein rechtes Bündnis um die ehemalige Justizministerin Ajelet Schaked von der »Neuen Rechten« könnte zwölf Sitze gewinnen und hat bereits angekündigt, Netanjahu auch als neuen Ministerpräsidenten zu unterstützen.

Die linksliberale Meretz-Partei um Nitzan Horowitz und »Demokratisches Israel« um Ehud Barak haben das »Demokratische Lager« gegründet. Auch weiter links ist es zu Bündnissen gekommen: In der »Vereinigten Liste« haben sich am vergangenen Wochenende die linken und arabischen Parteien Hadasch, Balad, Taal und Raam zusammengeschlossen. Channel 12 prognostiziert ihnen elf Sitze in der neuen Knesset. Trotz erheblicher Streitpunkte, die Balad mit den anderen Parteien hat, sieht man offenbar die »Chance, endlich Netanjahu loszuwerden«, nur in einem gemeinsamen Vorgehen.

In einer Analyse der liberalen israelischen Tageszeitung Haaretz hieß es Ende Juli, dass nach den Parlamentswahlen – je nach Ergebnis – die arabischen Parteien mit politischen Gegnern wie Lieberman für einen Ministerpräsidenten Gantz stimmen könnten, um damit Netanjahu zu Fall zu bringen. Etwa 20 Prozent der 6,3 Millionen Wahlberechtigten sind arabische Israelis. 2015 waren 64 Prozent von ihnen zur Wahl gegangen, die »Vereinigte Liste« gewann 13 Mandate. Im April 2019 waren Hadasch/Taal und Raam/Balad getrennt angetreten. Nur 49 Prozent der arabischen Israelis ging zur Wahl, die beiden Parteiblöcke verloren drei Mandate.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Aiman Auda, der Vorsitzende der »Vereinigten Liste«, die Septemberwahl sei eine »zweite Chance«. Angesichts von »Hass, Rassismus und Aufwiegelung« gäbe es keine Alternative zur Einheit. Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu müsse gestürzt und das »Nationalitätengesetz rückgängig« gemacht werden, so Auda. Man trete »gegen Diskriminierung, gegen die Zerstörung des demokratischen Raumes und Pläne der Annektierung« von besetzten palästinensischen Gebieten an. Den von der US-Administration angestrebten »imperialistischen Jahrhundertdeal« lehne die »Vereinigte Liste« ab.

Hadasch – die »Demokratische Front für Frieden und Gleichberechtigung« – wurde 1977 von der Kommunistischen Partei Israels gegründet, um bei den Wahlen auch andere Parteien und Parteilose einzubeziehen. Taal (Arabische Bewegung für Erneuerung) ist Teil des Bündnisses und wird von Ahmed Tibi geführt. Zeitweise war Taal auch mit der »Vereinigten Arabischen Liste« (Raam) verbündet, der auch die »Islamische Bewegung Israels« angehört. Balad, vormals die »Progressive Liste für Frieden«, tritt für das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat und das Rückkehrrecht ein. Balad steht für arabischen Nationalismus, Antizionismus und die Gleichberechtigung von arabischen und jüdischen Bürgern in Israel.

Die Teilnahme an den Wahlen ist in der Partei umstritten. Wichtiger sei es, verlorengegangenes Vertrauen unter den Arabern zurückzugewinnen und die »nationale palästinensische Bewegung« innerhalb von Israel zu stärken, hatte der Knessetabgeordnete Basel Ghattas gefordert. Am vergangenen Wochenende entschied Balad sich nach langen Diskussionen dafür, mit der »Vereinigten Liste« anzutreten.