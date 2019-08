Nächste Runde

Costas Baltas/Reuters Studenten protestieren am 23. Juli 2019 in Athen gegen die Abschaffung des Universitätsasyls

In der Nacht zum Donnerstag haben sich rund 1.000 Demonstranten an der Kreuzung Tzavella und Mesollogiou im Athener Stadtteil Exarchia versammelt und sich dort teilweise Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Zu dem Protest aufgerufen hatten linke Basisbewegungen, die damit ihre Wut über eine Entscheidung des Berufungsgerichts von Lamia zum Ausdruck bringen wollten. Dieses hatte am Mittwoch die Freilassung von Epaminondas Korkoneas angeordnet. Der Polizist hatte im Dezember 2008 an genau dieser Straßenkreuzung den 15jährigen Alexandors Grigoropoulos erschossen, was zu mehrtägigen Unruhen in vielen Städten Griechenlands geführt hatte. Nun reduzierte das Gericht seine Strafe von lebenslänglich auf nur 13 Jahre. Da er den Großteil dieser Zeit schon im Gefängnis verbracht hat, wurde er nun freigelassen.

Die Debatte über die Freilassung von Korkoneas hat längst auch das neue griechische Parlament erreicht. Die Anfang Juli gewählte Regierung der rechten Nea Dimokratia (ND) argumentiert dabei, dass die Freilassung des Todesschützen auf die jüngsten Änderungen im Strafrecht zurückzuführen ist, die noch von der Vorgängerregierung unter Syriza beschlossen worden waren. Die Auswirkungen dieser Gesetzgebung bekommen linke Aktivisten schon seit mehreren Monaten zu spüren. So zum Beispiel im Prozess um die faschistische Partei »Goldene Morgendämmerung« im Zusammenhang mit der Ermordung des antifaschistischen Rappers Pavlos Fyssas 2013, der immer wieder verzögert wird. Vor kurzem wurden mehrere Anarchisten inhaftiert, die beim Ladendiebstahl erwischt worden waren.

Bereits kurz nach der Wahl der rechten Regierung hatten am 23. Juli Hunderte Studierende und Hochschulangestellte gegen den Vorstoß der Regierung zur Abschaffung des sogenannten Universitätsasyls protestiert. Dieses war 1981 von der damals regierenden Pasok-Partei eingeführt worden und verbietet es der Polizei, Universitätsgelände zu betreten. Im kollektiven Gedächtnis der Griechen jeden Alters ist die Errungenschaft als ein Recht verankert, das auf die Kämpfe der Studenten gegen die Militärdiktatur von 1967 bis 1974 zurückgeht. In ihrem Vorstoß für die Abschaffung des Universitätsasyls müssen Drogenkonsum sowie Schwarzmarktaktivitäten auf den Hochschulgeländen herhalten, für die verfallene Universitätsgebäude ein gutes Versteck bieten. Unter dem Deckmantel der »Erhöhung der Sicherheit« versucht die neue Regierung nun, langfristig den Weg für eine Privatisierung des öffentlichen Hochschulsystems freizumachen.

Die Proteste und Unruhen infolge der Ermordung von Grigoropoulos 2008 und die heutigen sind eng mit der griechischen Studentenbewegung verbunden. Noch im Sommer 2006 hatten Tausende Studenten die damalige Regierung mit monatelangen Besetzungen der Universitätsgebäude und wöchentlichen kämpferischen Demonstrationen unter Druck gesetzt. Ihr Protest gegen die Privatisierung der Hochschulbildung und die Verkürzung der Regelstudienzeit wird nun wiederbelebt werden. Dabei werden sie auch auf die andersartige sozioökonomische Situation nach Jahren der Krise und der Umverteilung reagieren müssen.