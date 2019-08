Ralf Hirschberger/dpa »Die Bevölkerung als Souverän fordert: Kein dritter Weltkrieg«: Protest in Brandenburg gegen die Verlegung von US-Truppen Richtung Osten (28.5.2018)

Vor den Schlachtfeldern des Krieges kommt das Trümmerfeld der Friedensverträge. Die Kündigung des Abkommens über das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen (INF-Vertrag) durch Donald Trump, die heute wirksam wird, ist vorläufiger Endpunkt einer 30jährigen Politik der Sabotage des Völkerrechts und des Vertragsbruchs durch die USA und ihre Verbündeten. Diese Politik hängt nicht von dieser oder jener Figur im Weißen Haus ab, sondern zeigt das Wesen einer Ära des entfesselten Imperialismus, die der damalige US-Präsident George Bush 1990 »neue Weltordnung« nannte. Aus seiner Sicht war der von ihm angezettelte Irak-Krieg deren »erster Test«. Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow, der den Begriff schon vorher benutzte und »Pluralismus, Toleranz und Zusammenarbeit« als angebliche Kennzeichen der Zeit nach dem Kalten Krieg ausgemacht hatte, erteilte damals seine Zustimmung zu diesem Krieg. Keine Konterrevolution ohne Wahn.

Der Golfkrieg war der blutige Auftakt zu drei Jahrzehnten ununterbrochener westlicher Interventionen, neokolonialer Feldzüge und von außen angeheizter Bürgerkriege. Inbegriff der »neuen Weltordnung« wurde nach dem Ende der Sowjetunion 1991 der ungebremste Staatsterrorismus der »einzigen Weltmacht«, ab 2001 im Namen des globalen »Kriegs gegen den Terror«, der Millionen Tote forderte und eine noch größere Zahl von Flüchtlingen verursachte.

Abrüstung oder Rüstungsbegrenzung vertragen sich nicht mit Unipolarität, auch nicht eingebildeter. Es blieb allerdings Trump vorbehalten, den zentralen Bestandteil des Vertragssystems, das USA und Sowjetunion seit den 70er Jahren aufgebaut hatten, zu zertrümmern. Der INF-Vertrag machte den über Abrüstung konventioneller Waffen in Europa (CFE) möglich, dessen Erweiterung insbesondere die neuen osteuropäischen NATO-Mitglieder strikt ablehnten. Und er war eine Voraussetzung für den über die Verringerung atomarer Sprengköpfe von 1991 und den von 2010. Alles deutet darauf hin, dass dieser New-START-Vertrag 2021 ersatzlos endet. Gefährdet ist sogar eines der ältesten Begrenzungsabkommen, der Atomwaffensperrvertrag aus dem Jahr 1968.

Die NATO hat bereits 2016 offiziell verkündet, dass sie zur atomaren Erstschlagsdoktrin des Kalten Krieges zurückkehrt. Die Entwicklung neuer Atomwaffen hatte in den USA vertragswidrig schon vorher begonnen. Das neue atomare Wettrüsten hat insofern längst begonnen, der 2. August 2019 wird aber als Datum in die Geschichte eingehen, an dem der westliche Kriegspakt eine weitere lästige Fessel losgeworden ist.

Am Donnerstag meldete sich Gorbatschow zu Wort und erklärte richtig, der Schritt der USA mache »die Weltpolitik unberechenbar« und sei ein »Schlag gegen die strategische Sicherheit«. Anzumerken wäre: Der Schlag wurde vor 30 Jahren geführt, als die Weltordnung den USA und ihrem Anhang übergeben wurde.