»Es sind zu viele Zimmer in zu wenig Zeit«

Jon Nazca/Reuters Protest von »Kellys« gegen schlechte Arbeitsbedingungen in Málaga (25.8.2018)

Ihr Verein ist relativ jung, und schon haben Sie zu einem Streik aufgerufen. Am 24. und 25. August sollen die Aktionen auf den spanischen Inseln Ibiza und Formentera stattfinden. Wie kommt es dazu?

Wir haben den Verein vergangenen Winter eintragen lassen und mittlerweile rund hundert Mitglieder. Auf beiden Inseln gibt es ungefähr 8.000 Frauen, die in Hotels als Zimmermädchen arbeiten. Das heißt im Umkehrschluss, dass noch sehr viele nicht bei uns organisiert sind. Wir haben zum Streik aufgerufen, weil viele von uns nicht mehr können. Die Hotels hier werden modernisiert, es kommt neues Mobiliar dazu. All das müssen wir sauber machen, in derselben Zeit, wie wir sie davor zur Verfügung hatten. Es ist unmöglich, dieses Arbeitspensum zu bewältigen. Es sind einfach zu viele Zimmer in zu wenig Zeit.

Sind die anderen Kolleginnen bei traditionellen Gewerkschaften organisiert? Schließlich sind es ja diese Organisationen, die einen Streik offiziell anmelden müssen …

Die meisten sind überhaupt nicht organisiert. Und die Kolleginnen, die Gewerkschaftsmitglieder sind, werden vermutlich bald austreten. Zurzeit unterstützt uns nur eine kleine Gewerkschaft, die Confederación General del Trabajo (CGT, anarchosyndikalistische spanische Gewerkschaft; jW). Es hat uns überrascht, dass sich so viele Kolleginnen bei uns gemeldet und angekündigt haben, sich zu beteiligen. Selbst, wenn nur ein Fünftel der Zimmermädchen dabei wäre, würden wir schon viel auf den Inseln bewegen. Denn wir leben hier ja alle vom Tourismus.

Wie sieht der Arbeitstag eines Zimmermädchens auf Ibiza aus?

Wir fangen mit den Gemeinschaftsräumen der Hotels an. Danach muss man in rund sechs Stunden mehr als zwanzig Zimmer sauber machen. Die genaue Zahl ändert sich von Hotel zu Hotel, es gibt keinen Standard, und in den Arbeitsrichtlinien ist dazu nichts festgelegt. Manche Kolleginnen müssen bis zu 35 Zimmer in dieser Zeit reinigen.

Wie sieht es mit der Bezahlung aus?

Man verdient rund 1.300 Euro netto für eine Vollzeitstelle. Vor kurzem hat es Lohnerhöhungen gegeben. Davor hatten wir protestiert, das hat Wirkung gezeigt. Wir wissen, dass die Geschäfte der Hotels generell sehr gut laufen und einige damit viel Profit machen. Die Reichen kommen hier her, um ihre Freizeit zu genießen. Wir dagegen sind die Armen, die für sie arbeiten – aber auch wir haben unsere Würde.

Eine wichtige Forderung von uns ist die Einführung einer Frührente ab 60 Jahren für Zimmermädchen. Ich selbst arbeite seit 30 Jahren als Putzfrau in Hotels, bin 54 Jahre alt und habe schon starke Probleme mit meiner Halswirbelsäule.

Gibt es Unterstützung für den Streik?

Nun, die Gewerkschaften scheinen an unserem Kampf nicht interessiert zu sein. Aber Kolleginnen in andere Regionen Spaniens, etwa auf La Palma, wollen ebenfalls streiken. Allerdings fehlt es auch ihnen an Unterstützung. Wir haben uns zudem mit den Unternehmern getroffen – aber das hat nichts gebracht.

Den Verein »Las Kellys« gibt es auch in anderen Regionen. Koordinieren Sie Ihre Aktionen untereinander?

Im Winter hatten wir Versammlungen, bei denen wir uns ausgetauscht haben. Aber im Grunde funktioniert jeder Verein innerhalb seiner Region. Unsere Hoffnung ist, dass sich unser Kampf wie hier auf Ibiza ausweitet. Wenn man seine Arbeit gerne macht – und das ist bei mir der Fall –, man aber bei der Ausübung so viele Schwierigkeiten hat, dann müssen wir gegen diese Bedingungen protestieren.

Ich mag meine Kolleginnen. In kurzen Pausen trinken wir Kaffee und plaudern – aber die Pausen werden immer weniger. Viele von uns nehmen vermehrt Schmerz- und Beruhigungsmittel, um die Belastung aushalten zu können. Allen ist klar, dass irgend jemand diese Arbeit machen muss, und trotzdem wird uns das Leben so schwer gemacht. Das gilt auch für unsere migrantischen Kolleginnen.

Gibt es viele von ihnen?

Ja, vor allem aus Rumänien. Aber sie alle sind mittlerweile für mich Spanierinnen. Sie arbeiten hier, also sind sie von hier. Viele kennen ihre Rechte nicht und werden um so mehr ausgebeutet. Einige von ihnen sind mittlerweile bei uns im Verein aktiv. Auch für ihre Rechte kämpfen wir.