Militär kämpft gegen Waldbrände in Sibirien

Moskau. Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Sibirien hat das russische Militär seine Löscheinsätze mit Flugzeugen begonnen. Die ersten beiden Transportmaschinen vom Typ Iljuschin, Il-76, seien mit 42 Tonnen Wasser an Bord in Krasnojarsk gelandet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Insgesamt sollen demnach zehn Maschinen vom Typ Il-76 und zehn Mi-8-Hubschrauber eingesetzt werden. Russischen Medien zufolge versinken bei den schlimmsten Bränden seit Jahren in der auch für das Klima wichtigen Taiga Hunderte Ortschaften im Rauch. Drei Millionen Hektar Wald – die Fläche ist größer als die des Landes Brandenburg – sind vernichtet. (dpa/jW)