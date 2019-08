An Bord mit Valerio

Valerio Nicolosi Das Rettungsschiff »Open Arms«, unterwegs im Mittelmeer

Am gestrigen Donnerstag erschien in der jungen Welt die letzte Folge des Schiffstagebuchs, das Valerio Nicolosi an Bord der »Open Arms« verfasst hat. Die Übersetzung des Textes hielt mich in der vergangenen Woche davon ab, die Nachrichten zu verfolgen, und so erfuhr ich erst am Donnerstag nachmittag, dass sich im Mittelmeer eine Tragödie ereignet hatte. Man sprach von 100, möglicherweise sogar 150 Toten. Von Menschen, die ertrunken waren, weil es dort kein einziges Rettungsschiff mehr gab.

Als ich die Nachricht las und die ersten Aufnahmen der Szenen sah, die sich im Mittelmeer abspielten, musste ich an Valerio denken, der gerade erst die »Open Arms« verlassen hatte und nach Hause, nach Rom, zurückgekehrt war. Was musste er empfunden, welches Gefühl der Ohnmacht musste ihn überfallen haben!

Ich habe Valerio noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir haben miteinander korrespondiert, und ich sah ihn auch am Abend des 26. Juli in einer Talkshow des italienischen Fernsehsenders La 7, wo er über seine Erlebnisse an Bord des Rettungsschiffes berichtete. Für mich ist Valerio bereits so etwas wie ein Wahlenkel geworden, denn er wurde nur fünf Jahre vor meinem ältesten Enkel Jonas geboren, im Jahr 1984. Per Internet hatte ich mich auch ein wenig über seinen Werdegang informiert, wusste, dass er Fotografie und Film studiert hatte, dass er für verschiedene Presseagenturen als freischaffender Fotoreporter tätig war, dass er unter anderem auch schon für die ARD von Bord eines Schiffes der Operation »Mare Nostrum« berichtet hatte. Ich erfuhr auch, dass er 2018 in Rom eine Fotoausstellung organisiert und dabei sein Buch »Resistenze« (Widerstände) vorgestellt hatte. Das Buch berichtet mit Texten und Fotos von 13 Jahren seines Lebens, in denen er in neun Ländern auf drei Kontinenten Menschen traf und interviewte, die als landlose Bauern in Mittelamerika oder als Flüchtlinge in Calais versuchten, ein menschenwürdiges Leben zu führen und Widerstand zu leisten gegen Ausbeutung, Verfolgung und Krieg.

Valerio hat für seine Arbeiten zahlreiche Preise bei Filmfestivals bekommen. Er liebt seine Arbeit, ist geradezu besessen davon. Aber auf seiner Facebook-Seite las ich die Nachricht eines seiner Freunde: Er sei fest davon überzeugt, dass Valerio, wenn die Umstände es verlangten, seine Kamera fallenlassen und einem Menschen in Not seine rettende Hand entgegenstrecken würde. Und darum sehe ich eine Verwandtschaft zwischen Valerio Nicolosi und Tina Modotti, der Fotografin, die in einem bestimmten Moment ihres Lebens die Fotografie aufgab, um sich der konkreten Solidarität mit denen zu widmen, die ihre Hilfe benötigten.

Valerio plant, bald wieder an Bord eines Rettungsschiffes zu gehen. Aber er hat mir versprochen, im Frühherbst zu mir nach Bonefro zu kommen und in meinem Tina-Modotti-Archiv den jungen Menschen »meines« Dorfes von der Notwendigkeit der Solidarität zu erzählen. Danach wird er sich seinem neuen Vorhaben widmen, einem Dokumentarfilm mit dem Titel »Grenzen, die Wege nach Europa«. Den Trailer kann man bereits sehen unter kurzlink.de/frontiere.