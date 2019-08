Sorge vor Ebola in kongolesischer Großstadt

Goma. In der kongolesischen Millionenstadt Goma wächst die Angst vor einer Ebolaepidemie. Ein dritter Fall der tödlichen Krankheit wurde am Mittwoch (Ortszeit) dort registriert, wenige Stunden nachdem ein Patient an dem Virus gestorben war. Die Großstadt nahe der Grenze zu Ruanda ist dicht besiedelt und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Aus Furcht vor einem Überspringen von Ebola schloss Ruanda die Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo. Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, Betroffene bei Verdacht auf eine solche Infektion nicht zu verstecken, sondern umgehend zu melden. (AFP/jW)