Von der Leyen trifft Unterstützer Orban

Brüssel. Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat am Donnerstag den extrem rechten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban empfangen. Auf der Tagesordnung des Treffens in Brüssel standen nach Angaben eines Sprechers von der Leyens Pläne für ihre am 1. November beginnende Amtszeit. In Sachen Migration hätten beide darüber übereingestimmt, dass »ein Neustart und pragmatische Lösungen« nötig seien, schrieb von Leyen nach dem Treffen mit Orban, ohne weitere Details zu nennen. (dpa/jW)