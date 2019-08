Mehr Bundespolizisten auf Bahnhöfen

Potsdam. Nach der tödlichen Attacke auf einen achtjährigen Jungen im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main will die Bundespolizei mehr Präsenz auf stark genutzten Bahnhöfen zeigen. Ziel sei es, den Schutz vor Gewaltstraftaten auf dem Gebiet der Bahnanlagen mit verstärkter und sichtbarer Präsenz der Bundespolizei weiter zu erhöhen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. (dpa/jW)