Kalbitz: Mitarbeit an revisionistischen Filmen

Berlin. Der Brandenburger AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz war an der Entstehung von zwei Filmen über Hitler und die Wehrmacht beteiligt, hat aber Vorwürfe dazu zurückgewiesen. Die Zeitung Die Welt berichtete am Donnerstag, Kalbitz habe mit seinem Schwiegervater Stuart Russell, einem 2006 gestorbenen Briten, einen Film über Hitler im Ersten Weltkrieg und über die 1. Gebirgsdivision der Wehrmacht gedreht. Darin gebe es revisionistische Tendenzen. Kalbitz sagte laut der Zeitung, er habe seinem Schwiegervater geholfen, »die Scripts zu überarbeiten«. Am Donnerstag äußerte sich der AfD-Landeschef nicht. Kalbitz ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl in Brandenburg am 1. September. (dpa/jW)